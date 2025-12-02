Αιγάλεω: Συνελήφθη άνδρας που… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

  Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αιγάλεω.
  Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο, όπου γονείς και μαθητές αντίκρισαν έναν 52χρονο να κινείται τελείως γυμνός.
  Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος… κυκλοφορούσε γυμνός έξω από σχολείο στο Αιγάλεω, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/12) προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη έξω από το11ο Δημοτικό Σχολείο, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών, σύμφωνα με το Star, όταν γονείς και μαθητές αντίκρισαν έναν 52χρονο να κινείται τελείως γυμνός στον δρόμο.

Η εικόνα του γυμνού άνδρα προκάλεσε σοκ και πανικό, με τους αυτόπτες μάρτυρες να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 52χρονο, που μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

14:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

