Βουλή: Εφαρμόστηκε και στην «Ώρα του πρωθυπουργού» ο νέος «κόφτης» – «Έπιασε» στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον Νίκο Ανδρουλάκη

Λιγότερο από μία ώρα, αντί για μιάμιση όπως συνήθως, κράτησε η σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στο πλαίσιο της «ώρας του πρωθυπουργού», μετά την εφαρμογή, και σε αυτή τη διαδικασία, της νέας διάταξης του κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει το αυτόματο κλείσιμο του μικροφώνου, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αγόρευσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας, ολοκληρώθηκε εντός 55 λεπτών της ώρας, όταν, κατά το παρελθόν -κατά μέσο όρο- οι αντίστοιχες συζητήσεις κρατούσαν μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας διάταξης του Κανονισμού της Βουλής, εκτός από την πρόβλεψη για τον λεγόμενο «χρονο-κόφτη», είχαν προβλεφθεί και αυξημένοι χρόνοι αγορεύσεων για τους ομιλητές. Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε στη διάθεσή του 13 λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του, ο κ. Μητσοτάκης 25 λεπτά για να απαντήσει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άλλα 7 λεπτά για τη δευτερολογία του, με τον πρωθυπουργό να διαθέτει άλλα 13 λεπτά για να ανταπαντήσει.

Κατά την έναρξη της αρχικής του τοποθέτησης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Κακλαμάνη «για την εφαρμογή του περιορισμού του χρόνου για όλους τους ομιλητές. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτοπειθαρχίας, ειδικά, στο βαθμό που, αυτοί οι περιορισμοί, αφορούν και τους πολιτικούς αρχηγούς».

Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε θύμα χρονοκόφτη για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Η αρχή έγινε την Παρασκευή, ενώ το δεύτερο κόψιμό του συνέβη σήμερα. Συγκεκριμένα ο κόφτης έπεσε όταν, αναφερόμενος στα νέα μέτρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «παράγουν απογοήτευση και απελπισία. Αν θέλετε πραγματικά να μπουν κανόνες, χρειάζονται αρχές που λειτουργούν, που βάζουν πρόστιμα. Και απαντήστε μου. Πόσα πρόστιμα βάλατε και πόσα εισπράξατε; Πείτε τώρα. Βάλαμε τόσα πρόστιμα για να αντιμετωπίσουμε τα…». Αμέσως μετά, έπεσε ο κόφτης.

Πάντως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι κκ Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου, με τον κ. Ανδρουλάκη να εξαντλεί, μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου, τη δευτερολογία του, κάτι που σημαίνει πως απλώς κόπηκε μία…λέξη.

Το χθεσινό κόψιμο