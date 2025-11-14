Νέο βίντεο από την έφοδο πάνοπλων αστυνομικών σε σπίτια των μελών της σπείρας που έβγαλε εκατομμύρια από απάτες

Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. για την εξάρθρωση συμμορίας Ρομά, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων.

Σε νέο βίντεο από τις επιχειρήσεις διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες υπόπτων. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας πολιορκητικό κριό, σπάνε τις πόρτες και μπαίνουν στα σπίτια, για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Στο βίντεο φαίνεται να εντοπίζουν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιο θερμοκήπιο καλλιέργειας κάνναβης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενα από χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Πώς δρούσε η σπείρα

«44 άτομα συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι οποίοι έχουν κάνει μια ογκωδέστατη δικογραφία, έχουν ταυτοποιήσει μάλιστα περισσότερες από χίλιες περιπτώσεις και τώρα που οι δράστες συνελήφθησαν, υπάρχει πιθανότητα να έρθουν και άλλα θύματα να καταγγείλουν στην αστυνομία, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην είχαν προβεί σε καταγγελία όταν έπεσαν θύματα αυτών των ανθρώπων» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με τη σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή και λογιστές.

Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις ακόμη και από το 2023, είπε η κ. Δημογλίδου, ωστόσο κατά κύριο λόγο η δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται ότι έλαβε χώρα μέσα στο έτος 2025 και μάλιστα φαίνεται ότι θα σχηματιστεί μια πολύ καλύτερη εικόνα στο θέμα της εξαπάτησης πολιτών με αυτή τη μέθοδο, το επόμενο χρονικό διάστημα στην Αττική, με αυτές τις συλλήψεις.

«Ουσιαστικά τους χρεώνονται απάτες που βλέπαμε καθημερινά, τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπέδιο, συμπολίτες μας, οι οποίοι έπεφταν θύματα, φοβούμενοι ακριβώς ότι θα υπάρξει κάποιο βραχυκύκλωμα στο σπίτι τους, γιατί ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζαν τα θύματα και κατάφεραν μάλιστα να αποσπούν και πληροφορίες για τη διεύθυνση κατοικίας. Στη συνέχεια έφταναν εκεί και ουσιαστικά τα ίδια τα θύματα παρέδιδαν τις περιουσίες τους, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, όπως κοσμήματα στους δράστες.

Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ανήκουν στην κοινότητα των Ρομά. Προέρχονται από αυτή την κοινότητα. Κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι καθημερινά τηλεφωνούν τυχαία σε κάποιους συμπολίτες μας, καταφέρνουν, ξαναλέω, και αποσπούν πληροφορίες. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες που είναι υποψιασμένοι και ευτυχώς κλείνουν την τηλεφωνική γραμμή και ενημερώνουν την αστυνομία γι’ αυτό έχουμε και πολλές περιπτώσεις απόπειρας απάτης.

Στη συνέχεια λαμβάνουν στοιχεία για τη διεύθυνση κατοικίας, φθάνουν στις οικίες τους και παραλαμβάνουν ουσιαστικά τα χρήματα και τα χρυσαφικά από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι φοβούμενοι ότι όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικία τους, τα μεταφέρουν σε εξωτερικό χώρο της οικίας.

Δεν διαλέγουν τυχαία τα θύματά τους. Προφανώς και διαλέγουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πανικοβάλλουν τα θύματά τους ουσιαστικά και αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι προσπαθούν να τους κρατούν στην τηλεφωνική γραμμή μέχρι να φτάσουν στις οικίες τους, μόνο και μόνο για να μην ενημερώσουν κάποιον οικείο τους ή την Ελληνική Αστυνομία» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, ενώ η λεία των δραστών μέχρι στιγμής υπολογίζεται σε παραπάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

«Ολόκληρες περιουσίες» υφάρπαζαν οι δράστες, μετρητά και κοσμήματα.

Ως προς το πώς λειτουργούν ακριβώς, η κ. Δημογλίδου περιέγραψε τα εξής. «Τηλεφωνούν και λαμβάνουν στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας, ενημερώνοντας τα θύματα ότι πρόκειται να γίνει κάποιος έλεγχος κυρίως στο σύστημα ηλεκτροδότησης μιας οικίας ή σε πολλές περιπτώσεις παριστάνουν και τους λογιστές και τους πείθουν ότι πρέπει να ξαναγίνει καταμέτρηση του χρυσού που μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι των χρημάτων για να μην χάσουν την αξία τους. Τα θύματα με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουν χρυσαφικά όπως και χρήματα και τα βγάζουν εξωτερικά της οικίας ή δέχονται αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα χειρότερα, μέσα στις οικίες, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν ότι πολύτιμο έχουν στην κατοχή τους».