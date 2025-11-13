Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκανε απάτες – Παρίσταναν λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έγινε σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 30 ατόμων, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με λεπτομέρειες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το enikos.gr καταγράφονται αστυνομικοί να μπαίνουν σε σπίτι μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Δείτε το βίντεο: