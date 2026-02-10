Θεσσαλονίκη: Συνάντηση του δήμου με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη «Νέα Τούμπα»

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση του δήμου με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη «Νέα Τούμπα»
Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγγελούδης, τόνισε ότι είναι αυτονόητη η συνδρομή του δήμου στο πρότζεκτ, καθώς δεν πρόκειται μόνο για ένα γήπεδο εμβληματικό για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά έναν αθλητικό χώρο που αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη.

Πέρα από το γήπεδο, πρόσθεσε, σημαντική είναι και η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής.

«Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα βήματα που πρέπει να γίνουνε, ο συγχρονισμός που πρέπει να υπάρξει και οι διεκδικήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου όλα αυτά να οδηγηθούν στον τελικό στόχο που είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο με έναν αναπλασμένο χώρο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυτό το έργο συνδέεται με την κεντρική διοίκηση, με το αρμόδιο υπουργείο, με την περιφέρεια, με τον δήμο και προφανώς με τον ΠΑΟΚ. Άρα ο συγχρονισμός όλων αυτών είναι απαραίτητος», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας επισήμανε ότι είναι πολύ προχωρημένη η ωριμότητα για την έναρξη εργασιών. Τόνισε ότι ο ο ΠΑΟΚ υλοποιεί όλες τις απαιτούμενες μελέτες και επισήμανε την ανάγκη για συντονισμό προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το γήπεδο, αλλά και μια τεράστια, όπως είπε, αστική ανάπλαση για την περιοχή της Τούμπας.

