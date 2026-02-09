Δ. Παπαστεργίου: Συζητάμε απαγορεύσεις και περιορισμούς στη χρήση των social media ανάλογα με την ηλικία

Η ελληνική κυβέρνηση συζητά την επιβολή απαγορεύσεων στη χρήση social media από ανήλικους, σε ένα πρώτο επίπεδο μέσω age verification, ετοιμαζόμενη να ακολουθήσει το κύμα των ευρωπαϊκών χωρών που προχωρούν σε αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, με βάση τα λεγόμενα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk”, το βράδυ της Δευτέρας (09/02).

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τα παιδιά», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk” με αφορμή τη συζήτηση για την απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. «Διαμορφώνεται ένα ευρωπαϊκό κύμα -γιατί μαζί κινηθήκαμε με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία- προκειμένου όχι κάθε κράτος μόνο του αλλά και η Ευρώπη συνολικά να νομοθετήσει προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά. Κάθε χώρα μπορεί να βρει τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να κινηθεί και καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα».

«Πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, σε ποια ηλικία (σ.σ. θα ισχύσει η απαγόρευση), ποιες πλατφόρμες (σ.σ. θα απαγορευτούν. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όταν πλέον αποφασίσουμε όλοι μας να νομοθετήσουμε, αυτή η νομοθεσία να μπορεί να σταθεί», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σε ερώτηση για το αν θα απαγορευτεί και στην Ελλάδα η χρήση των social media από μια ηλικία και κάτω, ο Δημήτρης Παπαστεργίου απάντησε: «Πρέπει να πάρουμε μέτρα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι πλέον τα παιδιά μας κινδυνεύουν, και επιμένω σε αυτό. Η εικόνα παιδιών τα οποία πλέον εκφράζονται μόνο μέσω του διαδικτύου, δεν μιλάνε ή δεν ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά στέλνουν εικονίτσες και καρδούλες, δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, και οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία είναι στο τραπέζι των συζητήσεων.»

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι «θα χρειαστούμε σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία να είναι οι γονείς εκεί, γιατί το κράτος δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σπίτι και σε κανένα κινητό παιδιού, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, όμως σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί κυρίως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξουν όχι εμάς, αλλά στην ουσία το μέλλον και την σωστή ανατροφή των παιδιών τους».

Ο υπουργός, σημείωσε ότι οι πλατφόρμες οι οποίες θα πρέπει να «φιλτραριστούν» είναι αυτές που έχουν περιεχόμενο, όχι αυτές που χρησιμοποιούνται απλά για ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά κυρίως εκείνες που «χρησιμοποιούν εθιστικά αλγόριθμους με συνεχή ροή βίντεο. Παράλληλα και το κομμάτι του gaming, το οποίο δεν πρέπει να το αφήνουμε απ’ έξω ως κάτι πιο αθώο και πιο αποδεκτό. Όλα αυτά θέλουν ένα μέτρο.»

«Εμείς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα λόγω και της ύπαρξης του age verification (επαλήθευση ηλικίας) και του Kids Wallet, που είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να παρέχει την σωστή επιβεβαίωση ηλικίας», πρόσθεσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Για το αν μια απαγόρευση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ο υπουργός απάντησε: «Θα πρέπει όντως να βρούμε πλέον το μέτρο, και στην τεχνητή νοημοσύνη και προφανώς κάνουμε λόγο για μία υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα σέβεται τους ανθρώπους που έχει απέναντι.

Το ίδιο επικίνδυνο είναι και το κομμάτι του πώς δημιουργείς πλέον ψευδείς ειδήσεις, βίντεο και φωτογραφίες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν μπορεί όλοι αυτοί, όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και αυτή η ψηφιακή ζωή να είναι αρρύθμιστη.

Το AI Act, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Πλέον πρέπει και τα κράτη να επέμβουν περισσότερο, έτσι ώστε όντως πλέον τα παιδιά μας να αποκτήσουν ψηφιακή κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά μας από μικρή ηλικία, μιας και δυστυχώς ενημερώνονται μόνο από τα social media, να μπορούν να καταλάβουν αν αυτό το οποίο βλέπουν είναι πραγματικό, είναι μία πραγματική ιστορία ή είναι μυθοπλασία ή ακόμα χειρότερα, είναι καταφανώς ψευδές δημοσίευμα κατασκευασμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει ρύθμιση. Δεν μπορείς να αφήνεις ένα εργαλείο ελεύθερο, χωρίς σε αυτό να υπάρχει όντως ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά για τους ανηλίκους.»