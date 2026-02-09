Ουκρανία: Πιέζουν με κυκλωτικές κινήσεις στο Ποκρόφσκ οι ρωσικές δυνάμεις

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο στρατός του Κιέβου, σημειώνοντας ότι η Μόσχα ελπίζει να ολοκληρώσει μια εκστρατεία που διαρκεί μήνες για την κατάληψη του συγκεκριμένου στρατηγικού κόμβου, με απότερο στόχο την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντόνετσκ.

Η Ουκρανία αγωνίζεται να σταματήσει την αργή προέλαση των Ρώσων γύρω από το Ποκρόβσκ και αλλού κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.200 χλμ. (746 μιλίων), ενώ δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

Το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ, μιας πόλης με προπολεμικό πληθυσμό 60.000 κατοίκων, και ότι υπερασπίζονται επίσης τη μικρότερη πόλη Μυρνογκράντ που βρίσκεται κοντά.

Το Ποκρόβσκ, ένας σιδηροδρομικός κόμβος, είναι θέατρο σφοδρών μαχών από πέρυσι. Ρωσία και Ουκρανία έχουν πολλές φορές αντιπαρατεθεί, λέγοντας η μία ότι το κατέλαβε και η άλλη ότι το κρατάει ακόμα παρά τις ρωσικές επιθέσεις.

Η πτώση της θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη νίκη της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης από την κατάληψη της ανατολικής πόλης Αβντίβκα στις αρχές του 2024.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους ότι κατέλαβε το Ποκρόβσκ, κάτι που το Κίεβο αρνήθηκε. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει καταλάβει μόνο το 1,3% περίπου του ουκρανικού εδάφους από τις αρχές του 2023, που σημαίνει ότι από τότε, η πρόοδος των Ρώσων στο έδαφος είναι πολύ μικρή, αν και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί τους έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τους τελευταίους μήνες, σημειώνει το Reuters.

Το σχέδιο των Ρώσων

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο επιβλέπει την άμυνα στην περιοχή, δήλωσε ότι η Ρωσία «ασκεί πίεση στην περιοχή Ποκρόφσκ και Μυρνογκράντ», εκμεταλλευόμενη την «ανεπαρκή» ουκρανική αεροπορική άμυνα, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες βόμβες και ελέγχοντας τα υψώματα και τα πλαϊνά της με το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτού κώδικα DeepState δήλωσαν ότι το ρωσικό πεζικό προχωρούσε στο βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και προσπαθούσε να προωθηθεί περαιτέρω προς το κοντινό χωριό Χρυσίνε. Η ομάδα, της οποίας ο χάρτης έδειχνε ότι σχεδόν όλο το Ποκρόβσκ και μεγάλο μέρος του Μυρνογκράντ βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, περιέγραψε τις τρέχουσες μάχες ως «τις τελευταίες μάχες» για τις δύο πόλεις.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας που είχαν καταληφθεί πριν από τον πόλεμο.