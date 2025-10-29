Θεοχάρης για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο: Οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα – Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

πολιτική

Ο Χάρης Θεοχάρης δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο στον Άγιο Δημήτριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής.

Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν.

Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών.

Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε.

