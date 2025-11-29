ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Μια από τα ίδια και με το περίφημο «επίδομα ενοικίου», το τελευταίο κυβερνητικό εύρημα απέναντι στη διογκούμενη στεγαστική κρίση» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνοντας λόγο για επιτελικό φιάσκο με την επιστροφή ενοικίου.

«Από το απόγευμα της Παρασκευής, έχουν πάρει μορφή πανελλήνιας καταιγίδας τα παράπονα των πολιτών που είδαν στους λογαριασμούς τους να μπαίνουν ένα ή δύο εικοσάευρα, ενώ πληρώνουν και δηλώνουν κανονικά πολλαπλάσιο ποσό για μηνιαίο ενοίκιο.

Πήγαν έτσι περίπατο οι υποσχέσεις του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν έχασε την ευκαιρία να τις διαφημίσει σε σχετικό βίντεο, και η αρμόδια υπουργός βρέθηκε να προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα από τηλεοράσεως, ενώ είχε προφανώς προετοιμαστεί για πρωινές θριαμβολογίες. Και οι πολίτες; Θα μπουν σε νέο κύκλο ψηφιακής γραφειοκρατίας μέσω ΑΑΔΕ για να αποδείξουν ότι πράγματι δικαιούνται όσα δικαιούνται», τονίζει η Κουμουνδούρου.

«Ας το πούμε για μια ακόμη φορά: η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια, όπως αποτυπώνει και η άνοδος των ενοικίων κατά σχεδόν 9% τον τελευταίο χρόνο, δεν αντιμετωπίζονται με επιδόματα, ακόμα κι όταν καταφέρνει να τα καταβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ούτε με προγράμματα τύπου «Σπίτι μου» που τελικά αυξάνουν τις τιμές.

Το δικαίωμα στην κατοικία απαιτεί ένα πλέγμα ολοκληρωμένων πολιτικών και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη παρουσιάσει από τον Ιούνιο τις θέσεις του για μια δίκαιη στεγαστική πολιτική. Με έναν νόμο-Πλαίσιο για τη Στέγαση που μεταξύ άλλων ορίζει αρχές, εργαλεία και δομές, με προστασία της πρώτης κατοικίας, με εργαλεία Κοινωνικής Κατοικίας, με ρύθμιση της αγοράς στέγης και των ενοικίων, υψώνοντας ανάχωμα στην κερδοσκοπία.

Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη λειψυδρία

«Απόν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παρούσες οι απευθείας αναθέσεις» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ σχετικά με το θέμα της λειψυδρίας και την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.

«Μιλάνε για λειψυδρία, σκέφτονται απευθείας αναθέσεις: Το ξαφνικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, η οποία ήδη κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φαίνεται πως υποκρύπτει μια ακόμα επιχείρηση διανομής δημόσιου χρήματος σε ημετέρους με απευθείας αναθέσεις», αναφέρει στην ανακοίνωση και προσθέτει: «Έχοντας προετοιμάσει το έδαφος από το καλοκαίρι με σχετική νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση ετοιμάζει την ανάθεση του έργου “Εύρυτος” ύψους 535 εκατ. ευρώ χωρίς ανοικτό διαγωνισμό και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «αυτό πιθανά θα είναι μόνο η αρχή» και εξηγεί: «Η ΕΥΔΑΠ ζητάει εδώ και καιρό από την Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων αυξήσεις στους λογαριασμούς για να χρηματοδοτηθούν διάφορα έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, και ο βίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη δείχνει πως μάλλον δεν θα διστάσει να επιβαρύνει τους καταναλωτές με ένα ακόμα χαράτσι επικαλούμενη έκτακτες ανάγκες, όπως την απειλή της λειψυδρίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”, όπως αποδεικνύουν πάμπολλα δημοσιεύματα των τελευταίων χρόνων π.χ. για τη μείωση της στάθμης του Μόρνου, ούτε έχει ξεχάσει κανείς τη λειψυδρία της δεκαετίας του ’90 και τα “τούβλα στο καζανάκι”. Τα διαχρονικά ζητήματα απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μελέτες σε βάθος χρόνου και προσανατολισμό στις κοινωνικές ανάγκες, αντί για πυροτεχνήματα και αναζήτηση ευκαιριών για διανομή κονδυλίων σε “ισχυρούς φίλους” του συστήματος Μητσοτάκη».

Κλείνοντας καταγγέλλει ότι «Η κυβέρνηση των αρίστων μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της δεν είναι κάποια φιλολογική έννοια, αλλά υπαρκτή πρόκληση. Αν το είχε έστω και λίγο καταλάβει, θα είχε φροντίσει να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αντί να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις».