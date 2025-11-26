Συλλυπητήρια Δένδια για τον 19χρονο στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

14:24 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

