Fashion police στη Βουλή – Δύο «γαλάζιοι» βουλευτές με ίδια γραβάτα

Σήμερα, Τετάρτη καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία έχει γίνει γνωστή ως η «αγρότισσα με τη Ferrari».  «Δεν ισχύει ότι μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για τον δηλωθέντα σκοπό» τόνισε μεταξύ άλλων, η παραγωγός Καλλιόπη Σεμερτζίδου, σημειώνοντας ότι «προσωπικά, στο όνομα μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε κινητό ούτε ακίνητο, παρά μόνο ένα μηχανάκι».

Στα παραλειπόμενα της συνεδρίασης,  η ίδια γραβάτα που φορούσαν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο λόγος για τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Φίλιππο Φόρτωμα. Όταν ο πρώτος, εισηγητής της πλειοψηφίας στην Επιτροπή, άρχισε να θέτει ερωτήσεις στην κ. Σεμερτζίδου, η κάμερα στράφηκε πάνω του, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι ήταν ντυμένος…ασορτί με τον συνάδελφό του.

Όπως βλέπετε και στις εικόνες, ο κ. Φόρτωμας και ο κ. Λαζαρίδης είτε πήγαν μαζί για ψώνια ή έχουν ακριβώς το ίδιο γούστο στις γραβάτες!

