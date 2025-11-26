Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ένταση με Κωνσταντοπούλου και Σεμερτζίδου: «Είστε θρασύτατη» – «Κάνετε αντιπολίτευση στη δική μας πλάτη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Σεμερτζίδου Κωνσταντοπούλου

Ένταση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στην κα Σεμερτζίδου και ο πρόεδρος της εξεταστικής προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναπλήρωσε τον εισηγητή του κόμματος Αλέξανδρο Καζαμία, ο οποίος ήταν πάντως παρών, και εξ αρχής έδειξε ότι δεν θα άφηνε πολλά περιθώρια στη μάρτυρα.

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει εσείς κολυμπάτε στα λούσα» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και έδειξε φωτογραφίες της κ. Σεμερτζίδου με στελέχη της ΝΔ όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτώντας τη μάρτυρα πώς τους γνώρισε, πότε τους γνώρισε, αν έχει σχέσεις μαζί τους.

«Τους γνώρισα από το κόμμα. Σε εκδηλώσεις» απάντησε η κα Σεμερτζίδου.

Ο διάλογος συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους:

  • Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στον Πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;
  • Σεμερτζίδου: Συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; Με κατηγορείτε για κάτι;
  • Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος…
  • Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε
  • Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη
  • Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.
  • Νικολακόπουλος: Παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις
  • Κωνσταντοπούλου: Μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πώς θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος; Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλετε τα 30 οχήματα Πόρσε και Φεράρι;
  • Σεμερτζίδου: Όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου
  • Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;
  • Σεμερτζίδου: Όχι

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της κ. Σεμερτζίδου με τη μάρτυρα να την διαψεύδει.

  • Κωνσταντοπούλου: Τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν
  • Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση
  • Κωνσταντοπούλου: Οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί
  • Σεμερτζίδου: Δεν ισχύει αυτό που λέτε
  • Κωνσταντοπούλου: Πόσα χρήματα έχετε “φάει”
  • Σεμερτζίδου: Τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…
  • Κωνσταντοπούλου: Τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδων
  • Σεμερτζίδου: Από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ
  • Κωνσταντοπούλου: Τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ./ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών
  • Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στη δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε
  • Νικολακόπουλος: Ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πώς λειτουργείτε κα Κωνσταντοπούλου
  • Κωνσταντοπούλου: Συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη
  • Νικολακόπουλος: Ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Η ένταση κορυφώθηκε όταν άνοιξε το ζήτημα της διαγραφής της κ. Σεμερτζίδου από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε το έγγραφο με την απόφαση της ΝΔ και ημερομηνία 5/8/2025 ωστόσο η ένταση οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Google: Διαψεύφει τις φήμες ότι το Gmail χρησιμοποιεί τα emails των χρηστών για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός
περισσότερα
14:24 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση της Πόπης Σεμερτζίδου για τα λαχεία και το Τζόκερ – Δεν θυμόταν πότε και πόσα κέρδισαν

Το να κερδίσει κάποιος το λαχείο ή το Τζόκερ δεν είναι κάτι που ξεχνιέται. Κι όμως, η Πόπη Σεμ...
13:53 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Συλλυπητήρια Δένδια για τον 19χρονο στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής ...
13:36 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Fashion police στη Βουλή – Δύο «γαλάζιοι» βουλευτές με ίδια γραβάτα

Σήμερα, Τετάρτη καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτεύτρια τη...
13:31 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του ΕΛΚ – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ουκρανία

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»