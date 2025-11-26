Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ένταση με Κωνσταντοπούλου και Σεμερτζίδου: «Είστε θρασύτατη» – «Κάνετε αντιπολίτευση στη δική μας πλάτη»

Ένταση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στην κα Σεμερτζίδου και ο πρόεδρος της εξεταστικής προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναπλήρωσε τον εισηγητή του κόμματος Αλέξανδρο Καζαμία, ο οποίος ήταν πάντως παρών, και εξ αρχής έδειξε ότι δεν θα άφηνε πολλά περιθώρια στη μάρτυρα.

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει εσείς κολυμπάτε στα λούσα» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και έδειξε φωτογραφίες της κ. Σεμερτζίδου με στελέχη της ΝΔ όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτώντας τη μάρτυρα πώς τους γνώρισε, πότε τους γνώρισε, αν έχει σχέσεις μαζί τους.

«Τους γνώρισα από το κόμμα. Σε εκδηλώσεις» απάντησε η κα Σεμερτζίδου.

Ο διάλογος συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους:

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στον Πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: Συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; Με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος…

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: Παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: Μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πώς θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος; Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλετε τα 30 οχήματα Πόρσε και Φεράρι;

Σεμερτζίδου: Όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: Όχι

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της κ. Σεμερτζίδου με τη μάρτυρα να την διαψεύδει.

Κωνσταντοπούλου: Τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση

Κωνσταντοπούλου: Οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί

Σεμερτζίδου: Δεν ισχύει αυτό που λέτε

Κωνσταντοπούλου: Πόσα χρήματα έχετε “φάει”

Σεμερτζίδου: Τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…

Κωνσταντοπούλου: Τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδων

Σεμερτζίδου: Από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ

Κωνσταντοπούλου: Τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ./ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών

Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στη δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε

Νικολακόπουλος: Ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πώς λειτουργείτε κα Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη

Νικολακόπουλος: Ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Η ένταση κορυφώθηκε όταν άνοιξε το ζήτημα της διαγραφής της κ. Σεμερτζίδου από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε το έγγραφο με την απόφαση της ΝΔ και ημερομηνία 5/8/2025 ωστόσο η ένταση οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης.