Φορολοταρία: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Δείτε αν κερδίσατε

Enikos Newsroom

οικονομία

φορολοταρία

Έγινε από την ΑΑΔΕ η 49η  φορολοταρία όπου 556 τυχεροί έλαβαν ποσά ύψους 1.000 ευρώ – 50.000 ευρώ για ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο 2025.

Αναλυτικά:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως με τους λαχνούς που λαμβάνει μέρος κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί τον προηγούμενο μήνα από τις τράπεζες.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου),  τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Μπείτε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Μπείτε εδώ για να δείτε τους λαχνούς

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο ροφήματα για όσους κάνουν καθιστική ζωή – Προστατεύουν από τις επιπτώσεις στην υγεία

Ιστορική ημέρα στο «Αρεταίειο»: Τρία ρομποτικά χειρουργεία σε μία μέρα

ΟΔΔΗΧ: Έγινε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων – Πόσα χρήματα αντλήθηκαν

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Το αυγό που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε άκαμπτος, αυθόρμητος ή ευγενικός

Τι σημαίνει η φράση «διαίρει και βασίλευε» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:26 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές συμβάσεις: Όλα όσα προβλέπει η συμφωνία επαναφοράς – Τι αλλάζει για τους εργαζομένους

«Ιστορική για την αγορά εργασίας» χαρακτήρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τη συμφωνία κυ...
09:58 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Στις 10:30 οι ανακοινώσεις

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη ...
08:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τι αλλάζει σε δωρεές και κληρονομιές: Νέος οδηγός της ΑΑΔΕ και οι κρίσιμες ημερομηνίες για την εφορία

Η φορολογία κληρονομιών και δωρεών εισέρχεται πλέον στην ψηφιακή εποχή  καθώς οι αλλαγές προχω...
08:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ για το 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες εισφορές

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει εκτός μεγάλου απροόπτου η υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την ε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»