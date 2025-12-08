Σπυρόπουλος: «Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού κρίθηκε και απέτυχε παταγωδώς»

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια συνεργασιών μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Η στρατηγική του κ. Αλέξη Τσίπρα και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίθηκε και απέτυχε παταγωδώς. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο εκείνο που ούτε μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά. Και πώς να την ενώσει όταν ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής της διάσπασης σε πολλά επίπεδα του παλαιού κόμματός του. Όταν έχει ο ίδιος τέτοια συμπεριφορά προς τα στελέχη του», είπε στο Action24 ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Και συνέχισε: «Εμένα δεν με αφορά, αλλά πραγματικά απορώ ήταν μόνα τους τα στελέχη στη διακυβέρνηση 2015-2019; Δηλαδή ο κ. Τσίπρας δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής στο ”θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο” το οποίο δεν εφαρμόστηκε; Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής της κωλοτούμπας που είχε γίνει και της υπογραφής του τρίτου μνημονίου κατά την πορεία μια διαπραγματευτικής διαδικασίας που δεν είχε αρχή, μέση και τέλος; Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής των μέτρων του μνημονίου που κατήργησε συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ, αύξησε μια σειρά από φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς;».

«Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής στην επιλογή των προσώπων που ήταν υπουργοί αυτής της κυβέρνησης; Άρα τι προσπαθεί να ειπωθεί;», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι «εμείς απαντάμε θετικά σε πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή μια σειρά από θέματα που το ΠΑΣΟΚ έχει καλέσει τις δυνάμεις της Αριστεράς στο κοινοβούλιο να ψηφίσουν- σας θυμίζω το ζήτημα των τραπεζών και μία σειρά από άλλα ζητήματα- που πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινό βηματισμό, τον βρίσκουμε στο κοινοβούλιο. Μπορούμε να τον βρούμε και με κοινωνικές ομάδες και με πρόσωπα και με πολίτες που έχουν αγωνία για αυτό το οποίο περιγράφεται, και τους καλούμε να συστρατευτούν στο πρόγραμμα και το πλαίσιο που το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει».

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ καλεί και τον Αλέξη Τσίπρα στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ο Ανδρέας Σπυρόπουλος απάντησε «εμείς δεν καλούμε κανέναν Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον καλούμε. Δεν αφορά τη συζήτηση του ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός».