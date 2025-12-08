Σπυρόπουλος: «Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού κρίθηκε και απέτυχε παταγωδώς»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρέας Σπυρόπουλος

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια συνεργασιών μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Η στρατηγική του κ. Αλέξη Τσίπρα και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίθηκε και απέτυχε παταγωδώς. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο εκείνο που ούτε μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά. Και πώς να την ενώσει όταν ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής της διάσπασης σε πολλά επίπεδα του παλαιού κόμματός του. Όταν έχει ο ίδιος τέτοια συμπεριφορά προς τα στελέχη του», είπε στο Action24 ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Και συνέχισε: «Εμένα δεν με αφορά, αλλά πραγματικά απορώ ήταν μόνα τους τα στελέχη στη διακυβέρνηση 2015-2019; Δηλαδή ο κ. Τσίπρας δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής στο ”θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο” το οποίο δεν εφαρμόστηκε; Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής της κωλοτούμπας που είχε γίνει και της υπογραφής του τρίτου μνημονίου κατά την πορεία μια διαπραγματευτικής διαδικασίας που δεν είχε αρχή, μέση και τέλος; Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής των μέτρων του μνημονίου που κατήργησε συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ, αύξησε μια σειρά από φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς;».

«Δεν ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής στην επιλογή των προσώπων που ήταν υπουργοί αυτής της κυβέρνησης; Άρα τι προσπαθεί να ειπωθεί;», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου ο Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι «εμείς απαντάμε θετικά σε πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή μια σειρά από θέματα που το ΠΑΣΟΚ έχει καλέσει τις δυνάμεις της Αριστεράς στο κοινοβούλιο να ψηφίσουν- σας θυμίζω το ζήτημα των τραπεζών και μία σειρά από άλλα ζητήματα- που πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινό βηματισμό, τον βρίσκουμε στο κοινοβούλιο. Μπορούμε να τον βρούμε και με κοινωνικές ομάδες και με πρόσωπα και με πολίτες που έχουν αγωνία για αυτό το οποίο περιγράφεται, και τους καλούμε να συστρατευτούν στο πρόγραμμα και το πλαίσιο που το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει».

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ καλεί και τον Αλέξη Τσίπρα στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ο Ανδρέας Σπυρόπουλος απάντησε «εμείς δεν καλούμε κανέναν Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον καλούμε. Δεν αφορά τη συζήτηση του ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Δείτε live το συνέδριο «Υγεία Πάνω Απ’όλα» με θέμα τη στρατηγική της υγείας στην ψηφιακή εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα λάβουν φέτος τα περισσότερα χρήματα

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:00 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αυτιάς σε Επίτροπο Οικονομικών: «Βάλτε το υψηλότερο τέλος στις ασιατικές πλατφόρμες για να σωθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας»

Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας...
08:19 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ο «πόλεμος» των drones

Το σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τη μαζική παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκ...
02:14 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες από την Κεραμέως με φορολογικά κίνητρα και επαγγελματικά κίνητρα

Ισχυρό μήνυμα για την ανατροπή του brain drain και επανασύνδεσης με την ελληνική διασπορά έστε...
22:03 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μόνη πραγματική, ρεαλιστική, που συμφέρει πραγματικά σήμερα τον Έλληνα αγρότη

«Εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματα σας, στηρίζουμε το δίκιο αυτής της πάλης, και βέβαια στηρίζο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»