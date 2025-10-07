Σκουρλέτης: Θεωρώ πια ότι υπάρχει ένας άλλος Τσίπρας – Έχει κλείσει το κεφάλαιο Αριστερά

Για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και τις εξελίξεις στην Αριστερά μίλησε το στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Πάνος Σκουρλέτης.

Αναφορικά με την παραίτηση Τσίπρα ο Πάνος Σκουρλέτης είπε στον ΑΝΤ1 ότι «νομίζω δεν αιφνιδίασε κανέναν. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ρεπορτάζ το έγραφαν και πριν από το καλοκαίρι ότι έχει έναν δικό του προσωπικό σχεδιασμό παρέμβασης στα πολιτικά πράγματα. Μας μπέρδεψε λίγο με αυτό το ‘ερήμην’ που είπε στην Σορβόννη αυτός ο διάλογος αλλά εν πάση περιπτώσει».

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα συνολικά στο πολιτικό σύστημα που λέγεται αξιοπιστία προσώπων και χώρων. Είναι αυτό που έχει απογοητεύσει και απομακρύνει τον κόσμο την ενεργό πολιτική, από τα κόμματα και αποτυπώνεται με μία θηριώδη αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες αλλά και μια απόσταση».

«Πολλές φορές ο κόσμος δεν αξιολογεί αυτά που λες αλλά ποιος τα λέει. Άρα νομίζω ότι έχουμε ανάγκη και πολύ περισσότερο ο χώρος της Αριστεράς από την επανάκτηση αυτής της αξιοπιστίας και αυτή η αξιοπιστία επανακτάται όταν εννοούμε αυτά που λέμε και όταν είμαστε διατεθειμένοι να αναζητήσουμε τις αιτίες της βαθιάς κρίσης. Και ο χώρος της Αριστεράς και του πρώην ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια διέρχεται μία πολύπλευρη βαθιά κρίση κανείς δεν εμπόδισε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για αυτά», τόνισε ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Θα έπρεπε πολύ πιο έγκαιρα και σε άλλον χρόνο ο ίδιος να ενθαρρύνει μία τέτοια σε βάθος συζήτηση ενός πολιτικού, ουσιαστικού αναστοχασμού. Προφανώς όταν κάνεις κριτική πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις και αυτοκριτική, τουλάχιστον έτσι μάθαμε εμείς στην Αριστερά», σημείωσε το στέλεχος της Νέας Αριστεράς.

«Ποτέ δεν εξηγήθηκε πώς ένα κόμμα παίρνει το ’19 32% και φτάνει ως αντιπολίτευση το ’23 στο 18%. Αυτή τη συζήτηση δεν έπρεπε πρώτα ο ίδιος να την ανοίξει και όλοι μαζί να συζητήσουμε τις αιτίες;», αναρωτήθηκε ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Υπάρχει μία λάθος κατά τη γνώμη μου βασική επιλογή μετά το ’19, μία κεντρώα στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή ηττήθηκε το ’23, αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο. Δεν έπεισε. Το να έρχεται αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα και να εμμένει σε αυτή την γραμμή, να ακούμε τα περί δημοκρατικού καπιταλισμού, μία ασάφεια προγραμματική και ιδεολογικού στίγματος, νομίζω δεν βοηθάει. Δεν είναι στον σωστό δρόμο. Εγώ θεωρώ πια ότι υπάρχει ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει την σχέση του με την Αριστερά. (…) Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλείσει το κεφάλαιο Αριστερά όπως το ξέραμε μέχρι τώρα για τον ίδιο», υπογράμμισε ο Πάνος Σκουρλέτης.

Για το ενδεχόμενο σύμπραξης της Νέας Αριστεράς με τον Αλέξη Τσίπρα ο Πάνος Σκουρλέτης ξεκαθάρισε ότι «αυτά που έχουμε ακούσει (σ.σ. από τον Αλέξη Τσίπρα) προσωπικά δεν με καλύπτουν».

Ερωτηθείς αν η Νέα Αριστερά θα λάβει συλλογικές αποφάσεις αναφορικά με το πώς θα κινηθεί απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό ο Πάνος Σκουρλέτης είπε ότι «ξέρετε ο μεσσιανισμός και ο βοναπαρτισμός βλάψανε τελικά την Αριστερά».

Σε ερώτηση αν και ο Αλέξης Τσίπρας λειτούργησε μεσσιανικά ο Πάνος Σκουρλέτης απάντησε: «Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την στάση του δεν ενθάρρυνε τις συλλογικές διαδικασίες μέσα στο κόσμο και αυτό τον καθιστά πιο πολύ υπεύθυνο για τις επιλογές».