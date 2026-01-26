ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Η προστασία των δικαιωμάτων προϋποθέτει ουσιαστική κρατική μέριμνα, όχι αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων

«Η τραγική δολοφονία στη Γλυφάδα, μας συγκλονίζει όλους. Όμως τέτοια τραγικά περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ούτε με φόβο ούτε με ποινικό λαϊκισμό αλλά απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στα θύματα», αναφέρουν οι Τομείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης και Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη δολοφονία στη Γλυφάδα.

«Αντί αυτών», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωση τους, «η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά την εύκολη οδό της πολιτικής εργαλειοποίησης μιας ανθρώπινης τραγωδίας» και τονίζει ότι «η ψυχική νόσος δεν ταυτίζεται με την επικινδυνότητα και δεν μπορεί να γίνεται αφορμή για αυταρχικές πολιτικές ή προπαγάνδα». Αναφέρουν ότι ο δράστης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αντιμετώπιζε σοβαρό ψυχικό νόσημα και σημειώνουν πως «το ελληνικό νομικό σύστημα διαθέτει ήδη θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ιδίως στο επίπεδο των μέτρων ασφαλείας και της υποχρεωτικής νοσηλείας». Προσθέτουν ότι «η φυλακή δεν είναι η απάντηση δια κάθε νόσο» και πως «τα υπάρχοντα μέτρα απαιτούν επανεξέταση, αναμόρφωση αλλά κυρίως ενίσχυση με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό».

Οι αρμόδιοι Τομείς του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι «το κύριο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη κανόνων αλλά η συστηματική εγκατάλειψη της δημόσιας ψυχικής υγείας από την κυβέρνηση» και πως τα αίτια της τραγικής ιστορίας της Γλυφάδας θα πρέπει να αναζητηθούν:

«-στη δραματική υποστελέχωση των δημόσιων ψυχιατρικών δομών,

-στην έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων,

-στις ελλείψεις σε προγράμματα πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και συνεχιζόμενης παρακολούθησης,

-στην μετακύλιση της ευθύνης στις οικογένειες, χωρίς να υπάρχει κρατική στήριξη,

-στην αποδιάρθρωση των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν αφήσει χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς επαρκή φροντίδα και παρακολούθηση».

Κατόπιν των παραπάνω σημειώνουν ότι «η απάντηση δεν μπορεί να αναζητείται στην άμεση ή έμμεση ποινικοποίηση της ψυχικής νόσου, αλλά στην οικοδόμηση ενός ισχυρού, δημόσιου και προσβάσιμου συστήματος ψυχικής υγείας, με συστηματική επένδυση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπευτική υποστήριξη.

Εν κατακλείδι, αναφέρουν ότι «η προστασία της κοινωνίας και των δικαιωμάτων προϋποθέτει ουσιαστική κρατική μέριμνα — όχι επικοινωνιακές επιθέσεις και αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων» και πως το κόμμα τους «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί με σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και κοινωνική ευθύνη».