Μαρινάκης για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου με τις μαζικές αποφυλακίσεις

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη δολοφονία στη Γλυφάδα με τον νόμο Παρασκευόπουλου και τον ποινικό κώδικα του 2019, κάνοντας λόγο για ακατανόητες αποφυλακίσεις πάνω από 15 χιλιάδων ποινικών. Διερωτήθηκε πώς «αυτός ο άνθρωπος αφέθηκε από το Δρομοκαϊτειο».
  • Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας «που θα το ασκήσουμε στον σωστό χρόνο», επισημαίνοντας πως η χώρα επιδιώκει τον διάλογο χωρίς να υποχωρεί.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «τραγικό» το συμβάν στα Τρίκαλα, όπου τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας «που θα το ασκήσουμε στον σωστό χρόνο». Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας» και τόνισε πως υπάρχει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία που είναι η υφαλοκρηπίδα και ο καθορισμός ΑΟΖ. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει δύο λάθος δρόμους, τον «δρόμο της ιδεοληψίας» που μικραίνει τη χώρα και «του τζάμπα πατριωτισμού ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί και να παριστάνουμε τους σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χώρα επιδιώκει τον διάλογο χωρίς να υποχωρεί.

Αναφερόμενος στην επικαιρότητα χαρακτήρισε «τραγικό» το συμβάν στα Τρίκαλα όπου έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους τρεις γυναίκες και αγνοούνται αλλά δύο άτομα. «Δεν υπάρχουν λόγια» είπε ο κ. Μαρινάκης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Αναφερόμενος στο περιστατικό της Γλυφάδας όπου φερόμενος ψυχοπαθής δολοφόνησε τον πατέρα του, αναρωτήθηκε πως «αυτός ο άνθρωπος αφέθηκε από το Δρομοκαΐτειο». Έκανε λόγο για ακατανόητες αποφυλακίσεις και συνέδεσε τον νόμο Παρασκευόπουλου και τον ποινικό κώδικα του 2019, με τις μαζικές αποφυλακίσεις, λέγοντας ότι πάνω από 15 χιλιάδες ποινικοί είχαν αποφυλακιστεί. «Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα, πως αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Υπάρχει και η πολιτική-νομική, ποινική συζήτηση. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον περιβόητο ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια δεν είναι τοξική όσο κι αν ενοχλεί» είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένας που έχει ισόβια ή 20 χρόνια κάθειρξης, να βγαίνει έξω σε τόσο μικρό διάστημα.

Για την εκπαιδευτικό στις Σέρρες είπε ότι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγησή της πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων είναι να βλέπουν τέτοια περιστατικά, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί στο σύστημα αξιολόγησης το οποίο πρέπει να συνδέεται με τη μονιμότητα στο δημόσιο. «Πρέπει να έχουμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία απόδοσης ευθυνών, δεν γίνεται να είναι όλα μέλι γάλα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο περιστατικό άσκησης βίας σε σχολείο στις Σέρρες.

