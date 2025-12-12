ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται ως ύποπτος για απείθεια ο «Φραπές» για την μη εμφάνισή του στην Εξεταστική τον Νοέμβριο

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», καλείται ως ύποπτος για απείθεια επειδή δεν εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον περασμένο Νοέμβριο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.
  • Πρόκειται για ξεχωριστή δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την πρόσφατη στάση του στη Βουλή, όπου αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών.
  • Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθεί αν ο κ. Ξυλούρης τέλεσε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής παρόλο που δεν είναι κατηγορούμενος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απείθειας είναι ο Γιώργος Ξυλούρης για την επιλογή του να μην εμφανιστεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την πρώτη φορά, που κλήθηκε να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που αφορά την στάση του χθες στην Βουλή, που σχηματίστηκε για τον κ. Ξυλούρη με βάση τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν ο μάρτυρας δεν είχε εμφανιστεί στην κλήση που είχε λάβει.

Ο κ. Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές», καλείται πλέον να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος. Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί η στάση του Γιώργου Ξυλούρη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, όπου κλήθηκε ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γ. Ξυλούρης αρνήθηκε να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις των βουλευτών επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής παρόλο, που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Θα διερευνηθεί αν έχει τελέσει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

 

16:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

