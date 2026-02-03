Οι ΗΠΑ επιλέγουν την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο – Επενδύσεις και σε τρένα

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μεγάλο βιομηχανικό κέντρο, με τις ΗΠΑ και προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίζουν αυτή την εξέλιξη, όπως δήλωσε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Μετά τη δημιουργία λιμανιού και logistic hub στις εγκαταστάσεις της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, παράλληλα με τα προγράμματα για πολεμικά πλοία, ανακοινώθηκε η δημιουργία κοινοπραξίας με Κορεάτες για τη συντήρηση και ναυπήγηση τρένων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ένα μεγάλο αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση βαριάς βιομηχανίας κάνει η Ελλάδα με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΟΝΕΧ και του κορεατικού κολοσσού SSRST για την κατασκευή και συντήρηση βαγονιών και τρένων στην Ελλάδα.

Η νέα εγκατάσταση δημιουργείται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, με μία επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ και τη δημιουργία άνω των 100 νέων θέσεων εργασίας.

Μάλιστα, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

Χθες το απόγευμα υπεγράφη το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΝΕΧ Rolling Stock & Integrated Systems και της κορυφαίας κορεατικής εταιρείας Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. (SSRST), με στόχο τη διερεύνηση και ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

Οι υπογραφές έλαβαν χώρα παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας Τζου–Σογκ Λιμ.

«Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας οντότητας για την ONEX και ενός νέου κεφαλαίου βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ έμπιστων συμμάχων» ανέφερε στην ομιλία της η Κ. Γκιλφόιλ, η οποία υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να σταθούν στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, με έμφαση στις σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Η σημερινή συμφωνία, πρόσθεσε, είναι μόνο η αρχή και θα ακολουθήσει περισσότερη συνεργασία, εξηγώντας ότι αυτό που χτίζεται τώρα είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου που αφορά μεταφορές, υποδομές και συνολικά τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού “hub”.

Σε δηλώσεις της προς τα ΜΜΕ, τόνισε ότι «Όπως αναφέραμε, ένας μεγάλος στόχος του Προέδρου Τραμπ είναι η Ελλάδα να γίνει κόμβος και θέλουμε πραγματικά να είμαστε εταίρος, στρατηγικός εταίρος, παρέχοντας αυτή την κρίσιμη υποδομή, ειδικά όπως αναφέραμε στους σιδηρόδρομους».

«Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε σύμβολο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ και ενίσχυσε τη δυνατότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων σε τομείς στρατηγικής σημασίας» ανέφερε από τη μεριά του ο Τάκης Θεοδωρικάκος προσθέτοντας πώς «το νέο σχήμα στοχεύει στην ανάπτυξη κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, αξιοποιώντας τις υποδομές των ναυπηγείων και επενδύοντας στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών».

«Η δημιουργία της ONEX RSIS, σε συνεργασία με την κορεατική SSRST, συμβάλει στην επαναφορά δυνατοτήτων τρενοεπισκευής, αναβάθμισης και συμπαραγωγής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα, με μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» τόνισε από τη μεριά του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η τεχνική εμπειρία της SSRST στη μαζική παραγωγή σιδηροδρομικών οχημάτων μπορεί να υποστηρίξει την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ η σύνδεση λιμενικής και σιδηροδρομικής υποδομής με τη βιομηχανική βάση μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» επεσήμανε ο πρέσβης της Κορέας Τζου–Σογκ Λιμ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστας, παρουσίασε τη νέα επένδυση του Ομίλου στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι αποτέλεσε συνειδητή επιλογή επαναφοράς της παραγωγής και της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με την SSRST στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη δυνατοτήτων συντήρησης και, προοπτικά, συμπαραγωγής τροχαίου υλικού στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η ONEX προχώρησε σε επενδύσεις αναβάθμισης εξοπλισμού και εργαστηρίων, ώστε να παρέχονταν καθετοποιημένες υπηρεσίες συντήρησης σε μηχανές, πλατφόρμες και βαγόνια, καλύπτοντας τόσο το μηχανολογικό και δομικό σκέλος όσο και το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και υλικοτεχνικό μέρος.

«Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μόνο η αρχή. Θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες κι άλλες συμφωνίες» ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πάνος Ξενοκώστας, αποφεύγοντας μετά στην κατ’ ιδίαν συνομιλία με τους δημοσιογράφους να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SSRST, Τσαρλς Πάρκ, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ορόσημο για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των δύο εταιρειών και για την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης βιομηχανικής εταιρικής σχέσης.

Τόνισε ότι η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για κοινή δράση που συνδύαζε προηγμένη τεχνολογία, βιομηχανικές δυνατότητες και κοινή φιλοδοξία για ουσιαστική συμβολή στο μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών και της βαριάς βιομηχανίας.

Η ONEX RSIS φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε Εθνικός κόμβος για τη βιομηχανία και τον σιδηρόδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λειτουργώντας ως:

Περιφερειακό κέντρο παραγωγής τροχαίου υλικού,

Ολοκληρωμένο MRO, Upgrade, Retrofit & Life Support Center,

Θεμέλιο μακροχρόνιας εθνικής βιομηχανικής συνέχειας,

Κρίσιμος παράγοντας ανθεκτικότητας των εθνικών μεταφορικών υποδομών,

Και ο πλέον αξιόπιστος εθνικός βιομηχανικός εταίρος για τροχαίο υλικό και ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά συστήματα στην περιοχή.

Η ανάπτυξη της ONEX RSIS βασίζεται στην αξιοποίηση του μεγαλύτερου εθνικού κόμβου βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συγκέντρωση τεχνογνωσίας, παραγωγικής ικανότητας και ανθρώπινου δυναμικού σε έναν ενιαίο βιομηχανικό πυλώνα.

Η κορεατική SSRST

Η SSRST, με έδρα τη Δημοκρατία της Κορέας, δραστηριοποιήθηκε από το 1990 στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού και διέθετε εμπειρία άνω των 30 ετών στην παραγωγή φορείων (bogies), επιβατικών βαγονιών και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών πλατφορμών, με παρουσία σε αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλάμβανε συρμούς μετρό, επιβατικά τρένα intercity, ηλεκτροκίνητες και πετρελαιοκίνητες μονάδες (EMUs/DMUs), τουριστικούς συρμούς και ειδικά οχήματα συντήρησης, με δυνατότητα προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN).