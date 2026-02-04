Οι 14 παρεμβάσεις για ένα πιο φιλικό κράτος: Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές µε το Δηµόσιο – Τι αλλάζει με δικαιολογητικά, τοπογραφικά, φόρο κληρονομιάς

«Γίνονται μεγάλα βήματα στη µάχη µε το βαθύ κράτος» επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή παρουσίαση του σχεδίου νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», σημειώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έρχονται να απαντήσουν σε πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

«Να τελειώνουμε με μια λογική που παραπέμπει σε ιστορίες καθημερινής τρέλας», τόνισε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, που στοχεύει κυρίως στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Οι 14 κυβερνητικές παρεμβάσεις

Με το σχέδιο νόμου, που περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις και πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση σκοπεύει να επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στη γραφειοκρατία.

Οι 14 παρεμβάσεις είναι οι εξής:

1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση

2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών.

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών µέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας

5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές µε ιδιαίτερη κοινωνική σημασία

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης µε τις δικαστικές αποφάσεις

7. Yποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων

8. Ψηφιακή ενηµέρωση ωραρίων υπηρεσιών

9. Ενιαία ερµηνεία νοµοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές µε το Δηµόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων µε πλήρη ισχύ από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες

11. Αναβάθµιση του ρόλου των συµβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one-stop shop

12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συµβόλαια µεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου µε επικυρωµένη πράξη εφαρµογής

13.Δυνατότητα για πληρωµή του φόρου κληρονοµίας κατά τη µεταβίβαση του κληρονοµιαίου ακινήτου

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη µεταβίβαση κατασχεµένου ακινήτου.

Αναφερόμενος στη μάχη με το βαθύ κράτος, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε πιο συγκεκριμένα: ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός του κράτους και ο εκσυγχρονισµός του ΕΦΚΑ, όπου έχουμε φτάσει στα επίπεδα της Γερμανίας, απονομή των συντάξεων σε 60 µέρες, το 1555, ψηφιακά εργαλεία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, προώθηση της αξιολόγησης στο δηµόσιο, μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με τα εξής:

1. Τα επόµενα βήµατα στην αξιολόγηση στο Δηµόσιο.

2.Εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δηµόσιο

3. Νοµοθετική πρωτοβουλία για τις Πολεοδοµίες

4. Μεταρρύθµιση στον ΟΣΕ Παράλληλα, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γίνονται παρεµβάσεις µε διυπουργικό χαρακτήρα για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

Ενδεικτικές περιπτώσεις ταλαιπωρίας του πολίτη:

– O πολίτης µπορεί σήµερα να κάνει τον ταχυδρόµο µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών για να εξυπηρετηθεί και του ζητούνται δικαιολογητικά

που δεν χρειάζονται.

– Σε ορισµένες περιπτώσεις ο πολίτης λαµβάνει κακή ή και καθόλου εξυπηρέτηση, λόγω απουσίας διυπουργικού συντονισµού.

– Σε άλλες περιπτώσεις δεν γνωρίζει σε ποια ακριβώς υπηρεσία πρέπει να απευθυνθεί και πώς µπορεί να το κάνει.

– Παράπονα και εκκρεμότητες για τις µεταβιβάσεις ακινήτων, στενόµυαλες προσεγγίσεις από το Δηµόσιο κλπ.

Όσον αφορά στα διάφορα πιστοποιητικά που ζητούν οι πολίτες διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης:

«Ενδεικτικά, από εδώ και πέρα, δεν θα προσκοµίζονται ληξιαρχική πράξη γάµου, γέννησης, θανάτου, πτυχία, αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, διάφορα Κτηµατολογικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό ιθαγένειας. Σήµερα αντλούνται µέσω διαλειτουργικότητας τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. Όσοι έχουν καταδικαστεί για ψευδή δήλωση χάνουν το “προνόµιο” της υπεύθυνης δήλωσης».

«Σκοπός μας», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «είναι τα πράγματα να προχωρούν πιο γρήγορα για τους πολίτες. Γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση σεβασμού στον πολίτη και της κοινής λογικής. Είμαστε εδώ για να ακούμε προτάσεις», ενώ διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση για το σχέδιο νόμου έλαβε υπόψη της απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών και απλών πολιτών που απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο το 2025.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση των παρεμβάσεων για ένα πιο φιλικό κράτος στον πολίτη