Νέα κόντρα για τα ηλεκτρικά πατίνια – Το «καρφί» Μπακογιάννη και η απάντηση Δούκα

Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά στην Δόμνα Μιχαηλίδου και στον Κώστα Μπακογιάννη ότι «η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση».

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απάντησε στην ανακοίνωση που έβγαλε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με τα πατίνια, αλλά και σε όσα ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, για το ίδιο θέμα.

«Προς κ. Μιχαηλίδου, κ. Μπακογιάννη και λοιπούς συνδαιτυμόνες,

Η διαβούλευση για τα πατίνια είναι αναρτημένη εδώ και 10 ημέρες. Μιλάμε για 400 σελίδες αναλυτικής δουλειάς, τεχνικής, νομικής και κοινωνικής τεκμηρίωσης. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στην Αθήνα. Συζητήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους. Οι μόνοι που δηλώνετε άγνοια είστε εσείς», αναφέρει ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τονίζει:

«Η διαβούλευση τελειώνει και ακόμη δεν έχετε καταθέσει ούτε μία πρόταση. Ούτε μία γραμμή. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να τη διαβάσετε. Η Αθήνα έχει σχέδιο που θα προσφέρει ασφάλεια για πεζούς και ΑμεΑ, κανόνες για τα πατίνια, σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Αν θέλετε να συμμετέχετε, προλαβαίνετε. Αν όχι, τουλάχιστον μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται, για πρώτη φορά με σοβαρότητα, συμμετοχικότητα και διαφάνεια», τονίζει στην ανάρτησή του.

Μπακογιάννης: «Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν»

Νωρίτερα σήμερα η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» κατηγόρησε τον δήμο Αθηναίων για καθυστερήσεις στο θέμα και για «πολλά και μεγάλα λόγια» χωρίς αποτέλεσμα.

«Η συμπρωτεύουσα προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη ακόμη καθυστερεί : εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση.

Δείτε το ρεπορτάζ εδώ 👇

https://www.ertnews.gr/video/thessaloniki-entatikoi-elegxoi-sta-ilektrika-patinia/?amp

Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν.

Επιτέλους ας δώσουμε λύση.

👉 Όπως έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα κανονιστική απόφαση.

👉 Οι εταιρίες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες.

👉 Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

👉 Και η πόλη, η δημοτική αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες.

Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να ’ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος», τονίζει η «Αθήνα Ψηλά».

Μιχαηλίδου: Η αντιπαράθεση μου με τον Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι κομματική

Μη κομματική χαρακτήρισε την αντιπαράθεση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι, «η καθημερινότητα στο δήμο Αθηναίων, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία είναι δύσκολη, καθώς τα πατίνια στα πεζοδρόμια εμποδίζουν την πρόσβαση» και συμπλήρωσε ότι το θέμα δεν είναι κομματικό κι έφερε ως παράδειγμα τον δήμο Θεσσαλονίκης, που ο δήμαρχος είναι από τον ίδιο κομματικό χώρο, αλλά έχει λύσει το πρόβλημα.