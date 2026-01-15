Νατσιός: Η νέα σύμβαση με την Hellenic Train δεν θα μας εξασφαλίσει ούτε ασφαλή, ούτε σύγχρονα τρένα

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα πρέπει να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου υποστηρίζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Τα μνημόνια επέβαλαν τον κατακερματισμό των σιδηροδρόμων και την απαξίωσή τους, μέχρι να ξεπουληθούν αντί πινακίου φακής στους Ιταλούς, τους οποίους αποζημιώνουμε με δεκάδες εκατομμύρια ετησίως για την λειτουργία δήθεν άγονων γραμμών.

Η νέα τροποποίηση της σύμβασης με την Hellenic Train, δεν θα μας εξασφαλίσει ούτε ασφαλή, ούτε γρήγορα και σύγχρονα τρένα. Θα περιμένουμε ακόμα πολλά χρόνια.

Μας θυμίζει, μόνο, τα όσα τραγικά συνέβησαν στα ΤΕΜΠΗ με τα 57 θύματα, το μπάζωμα και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης για να κρύψει τις εγκληματικές παραλείψεις της.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα πρέπει να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου με ολοκληρωμένο σχέδιο», σημειώνει ο κ. Νατσιός.