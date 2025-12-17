Μητσοτάκης: Το γούρι με τα αρχικά του για το 2026 που έδωσε στους βουλευτές της ΝΔ – ΦΩΤΟ

  • Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Το κάλεσμα δεν είχε καθορισμένη ατζέντα και έγινε πριν διακοπούν οι εργασίες της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
  • Ο Πρωθυπουργός χάρισε στους βουλευτές ένα ασημένιο γούρι για το 2026, ενώ δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.
Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γούρι,

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Το κάλεσμα δεν είχε καθορισμένη ατζέντα και έγινε πριν διακοπούν οι εργασίες της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πρόσκληση για τη συνάντηση, η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαν λάβει και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάρισε στους βουλευτές ένα ασημένιο γούρι για το 2026, σε σχήμα μεγάλου νομίσματος.

Δείτε το γούρι:

Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γούρι, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γούρι, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γούρι, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γούρι,

Η γραβάτα που δώρισε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Πρωθυπουργό:

Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

Δείτε εικόνες από τη συνάντηση:

Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

