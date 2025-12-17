Μητσοτάκης: Το γούρι με τα αρχικά του για το 2026 που έδωσε στους βουλευτές της ΝΔ – ΦΩΤΟ

Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.

Το κάλεσμα δεν είχε καθορισμένη ατζέντα και έγινε πριν διακοπούν οι εργασίες της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πρόσκληση για τη συνάντηση, η οποία γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχαν λάβει και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε δώρο μία γραβάτα από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάρισε στους βουλευτές ένα ασημένιο γούρι για το 2026, σε σχήμα μεγάλου νομίσματος.

Δείτε το γούρι:

Η γραβάτα που δώρισε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Πρωθυπουργό:

Δείτε εικόνες από τη συνάντηση: