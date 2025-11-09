ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που αξιοποιούν τις εγκληματικές δραστηριότητες

Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που αξιοποιούν τις εγκληματικές δραστηριότητες

«Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα γεγονότα της Κρήτης, τα απέδωσε απλά σε μια “στρέβλωση της παράδοσης” και σε “απόβλητα περασμένων καιρών”, ενώ δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που -και στην Κρήτη και αλλού- αξιοποιούν τις εγκληματικές δραστηριότητες και τη διασύνδεσή τους με τους μηχανισμούς του κράτους για να αποκομίζουν τεράστια κέρδη που αποτυπώνονται και στα διάφορα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και σημειώνει:

«Πρόκειται για την άλλη όψη της καπιταλιστικής “ανάπτυξης” και για μια ακόμη απόδειξη ότι οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα».

«Αυτή η αιτία δεν αντιμετωπίζεται με τη γνωστή συνταγή της αυστηροποίησης του πλαισίου των ποινών που έχει ήδη αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς να αντιμετωπίζονται τα αποτρόπαια φαινόμενα. Ούτε φυσικά αντιμετωπίζεται με την επίκληση της “νεανικής παραβατικότητας” όταν ολόκληρες περιοχές στερούνται δομές παιδείας, πολιτισμού, κοινωνικής προστασίας κ.λπ. Αντίθετα, κάθε φορά στο όνομα της “αντιμετώπισης της εγκληματικότητας” ανοίγονται νέοι επικίνδυνοι δρόμοι και δοκιμάζονται νέες μέθοδοι κρατικής καταστολής, για κάθε χρήση, που αξιοποιούνται τελικά για τη στοχοποίηση της δράσης και των αγώνων του λαού και για την “ασφάλεια” των συμφερόντων του κεφαλαίου» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπλαχνικό λίπος: Το μυστικό που πρέπει να γνωρίζετε για να το μειώσετε;

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

Πόθεν Έσχες: Έως τις 15 Νοεμβρίου οι δηλώσεις – Τι ισχύει στην περίπτωση των εκπρόθεσμων

Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Εντός 2026 η καταγραφή των κοινόχρηστων δρόμων σε όλη τη χώρα – Τι αλλάζει

Κινέζοι αστροναύτες απολαμβάνουν το «πρώτο διαστημικό μπάρμπεκιου» με φτερούγες κοτόπουλου στον νέο φούρνο της Tiangong

Η Microsoft υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει μια «υπερνοημοσύνη» που δεν θα είναι καταστροφική για την ανθρωπότητα
περισσότερα
15:37 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

F-35 και Rafale ταρακούνησαν τον Φαληρικό όρμο – ΒΙΝΤΕΟ

Γερές αεροπορικές δόσεις από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας πήρα...
15:11 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σαμαράς: Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Έλληνα – Η απώλεια της Λένας με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς

«Για τα Τέμπη έχω μιλήσει από την πρώτη στιγμή και σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι τώρα η πρώτη φο...
15:05 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και την ίδια στιγμή να λες με θράσος πως οι τιμές αποκλιμακώνονται

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας… διά του αρραβώνος», σχολιάζε...
14:41 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος για 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Απαντήσεις στους αγρότες που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και τον φόβ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα