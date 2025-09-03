KKE: Η αποκρουστική συνομιλία του Π. Καμμένου αναδεικνύει και το πως ο «αμερικανικός παράγοντας» με ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν αποτελεί «κράτος εν κράτει»

Enikos Newsroom

πολιτική

KKE: Η αποκρουστική συνομιλία του Π. Καμμένου αναδεικνύει και το πως ο «αμερικανικός παράγοντας» με ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν αποτελεί «κράτος εν κράτει»

«Η αποκρουστική συνομιλία του Π. Καμμένου – πέρα από το προφανές, δηλαδή τις σχέσεις που μπορεί να διατηρούν στελέχη όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων με τα διάφορα εγκληματικά κυκλώματα – αναδεικνύει και το πως ο “αμερικανικός παράγοντας” με το μακρύ του χέρι στην περιοχή, την αμερικάνικη βάση της Σούδας, και με ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί “κράτος εν κράτει”» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και καταλήγει:

«Το να θεωρείται “αμερικάνικη” μια ολόκληρη περιοχή της Κρήτης, μαρτυρά αυτό που ούτε η κυβέρνηση, ούτε η βολική αντιπολίτευση θίγουν, δηλαδή τον βαθμό εμπλοκής της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, αποτέλεσμα και της αναβάθμισης των “στρατηγικών σχέσεων”, που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και “απογείωσε” η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικό εποχικό βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:53 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Το μόνο φιλολαϊκό μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι η παραίτησή του

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ζητά ε...
20:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, η οποία αποτελείται από 5 άξονες παρεμβάσεων, εγκρίθηκε κατά...
20:13 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία την θέση της

Σαφές μήνυμα ότι η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση του Great Sea Inter...
20:02 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Νέο βίντεο στο TikTok για τα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο – «Κάτι αλλάζει ή πολλά αλλάζουν»

Στα έργα και τις πολιτικές της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο αναφέρεται σε βί...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος