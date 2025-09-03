KKE: Η αποκρουστική συνομιλία του Π. Καμμένου αναδεικνύει και το πως ο «αμερικανικός παράγοντας» με ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν αποτελεί «κράτος εν κράτει»

«Η αποκρουστική συνομιλία του Π. Καμμένου – πέρα από το προφανές, δηλαδή τις σχέσεις που μπορεί να διατηρούν στελέχη όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων με τα διάφορα εγκληματικά κυκλώματα – αναδεικνύει και το πως ο “αμερικανικός παράγοντας” με το μακρύ του χέρι στην περιοχή, την αμερικάνικη βάση της Σούδας, και με ευθύνη των κομμάτων που κυβέρνησαν, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί “κράτος εν κράτει”» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και καταλήγει:

«Το να θεωρείται “αμερικάνικη” μια ολόκληρη περιοχή της Κρήτης, μαρτυρά αυτό που ούτε η κυβέρνηση, ούτε η βολική αντιπολίτευση θίγουν, δηλαδή τον βαθμό εμπλοκής της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, αποτέλεσμα και της αναβάθμισης των “στρατηγικών σχέσεων”, που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και “απογείωσε” η κυβέρνηση Μητσοτάκη».