Καραμέρος: Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Καραμέρος

Ως «πράξη υπέρβασης» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Καραμέρος την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, σχολιάζοντας ότι «το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

Αναλυτικά, σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, τονίζει:

«Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες.

Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση».

