Καμμένος σε Καρυστιανού: Σας πολεμάνε, γιατί σας φοβούνται – Η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει

  • «Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται», έγραψε ο Πάνος Καμμένος κάτω από ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Twitter.
  • Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για fake news, αναφερόμενη σε δήθεν ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Τόνισε πως «Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα».
  • «Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Μην τους απαντάτε, νικήστε τους», σημείωσε ο πρώην υπουργός Άμυνας.
«Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται», έγραψε ο Πάνος Καμμένος κάτω από ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Twitter, η οποία έκανε λόγο για fake news, αναφερόμενη σε δήθεν ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

«Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. Μην τους απαντάτε, νικήστε τους», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας.

Σημειώνεται ότι η κ. Καρυστιανού είχε γράψει στο Twitter: «Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».

 

 

 

13:34 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Σκέρτσος για Κωνσταντοπούλου: «Είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Νέα απάντηση στη λεκτική επίθεση που δέχθηκε χθες η σύζυγος του Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο τ...
13:26 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

Τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έστρεψε ο Αλέξης Χαρίτσης σε παρέμβασή ...
13:15 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Νίκο Παππά: Να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική – Ήταν προσωπική επιλογή Τσίπρα

Σε ερώτηση για την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιανν...
13:12 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

LIVE από Λοριάν: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ 

Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή και επί...
