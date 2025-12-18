Καμμένος σε Καρυστιανού: Σας πολεμάνε, γιατί σας φοβούνται – Η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει

«Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται», έγραψε ο Πάνος Καμμένος κάτω από ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Twitter, η οποία έκανε λόγο για fake news, αναφερόμενη σε δήθεν ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

«Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. Μην τους απαντάτε, νικήστε τους», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας.

Σημειώνεται ότι η κ. Καρυστιανού είχε γράψει στο Twitter: «Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου».