Ιωάννινα: Αρχίζει σήμερα ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ

  • Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινά σήμερα στα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
  • Το προσυνέδριο των Ιωαννίνων, με θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή Βουλευτών, στελεχών και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.
  • Το προσυνέδριο θα περιλαμβάνει πάνελ με υπουργούς για την «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή», καθώς και συζήτηση του πρωθυπουργού με πολίτες, όπως μαθητές και επαγγελματίες υγείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά σήμερα στα Ιωάννινα ο προσυνεδριακός διάλογος για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Με θέμα: «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», το προσυνέδριο των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου,

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Du Lac με ώρα έναρξης τις 17:30 και με τη συμμετοχή των Βουλευτών της Περιφέρειας Ηπείρου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος με θεματική ενότητα «Παιδεία – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή», θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της ΝΔ και Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με ένα μαθητή Λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

03:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα από την Πάτρα: Αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν – Υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης από την Πάτρα....
00:05 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σωκράτης Φάμελλος: Nτροπή να ζητά συναίνεση ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή και την πρόσφατη συνέντευξη του και την έναρξη της δ...
21:56 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης είναι το χάος, η λαϊκή ψυχή της παράταξης πέθανε – Τι είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος και τα ελληνοτουρκικά

«Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργό...
20:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ένα σύστημα που να ανοίγει δρόμους και όχι να τους κλείνει

«Η κυβέρνηση επιλέγει και πάλι τον δρόμο των εντυπώσεων χωρίς ουσία», αναφέρουν σε κοινή τους ...
