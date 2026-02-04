Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα από την Πάτρα: Αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν – Υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα

Σύνοψη από το

  • Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης από την Πάτρα, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν αποτυχημένο πρωθυπουργό που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα» και αμφισβητώντας τις λύσεις του στην ακρίβεια.
  • Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο υπουργός Υγείας σύγκρινε τη σημερινή Ελλάδα με την κατάσταση πριν από 7 χρόνια, τονίζοντας ότι «σήμερα στη Γερμανία οι εφημερίδες γράφουν: Κάν’ το όπως οι Έλληνες».
  • Ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε για την αναβάθμιση του Καραμανδανείου και την εγκατάσταση γραμμικού επιταχυντή στην Πάτρα, υποσχόμενος «το καλύτερο ΕΣΥ στην Πάτρα όλων των εποχών» μετά το πέρας της θητείας τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΑ

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης από την Πάτρα. Ο υπουργός ήταν προσκεκλημένος στην εκδήλωση της κοπής της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέα Δημοκρατίας, όπου μεταξύ άλλων τόνισε:

«Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Όλοι εμείς θα δώσουμε και πάλι τη μάχη των εθνικών εκλογών. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Αν έβγαινε αύριο πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας θα έλυνε το θέμα της ακρίβειας; Γιατί δεν χτύπησε τα καρτέλ τότε;, ενώ έκανε λόγο για επιστροφή της τοξικότητας στη Βουλή υπογραμμίζοντας τα εξής: «Έκανα λάθος όταν είπα ότι έχει φύγει η τοξικότητα. Αυτή την τοξικότητα πρέπει να την πολεμήσουμε με γενναιότητα και ευγένεια. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς».

Ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε, σύμφωνα με το pelop.gr: «Έναν χρόνο πριν το 80% των συμπολιτών μας είχε πειστεί για συγκαλύψεις και λαθρεμπορία στα Τέμπη. Όμως αυτό κατέπεσε».

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε αναφορά στην ακρίβεια και συμπλήρωσε:

«Εγκαινιάζουμε, ανακαινίζουμε, αναβαθμίζουμε κέντρα υγείας, κάνουμε προσλήψεις. Τι προσέφερε αυτή η κυβέρνηση; Ναι υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά κάθε μήνα τελειώνουν πιο γρήγορα. Είναι όμως η Ελλάδα όπως ήταν πριν από 7 χρόνια; Εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε γρήγορα. Πριν 7 χρόνια είμασταν στην ανυποληψία. Πάντα ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα στη Γερμάνια οι εφημερίδες γράφουν στον Μερτς: Κάν’ το όπως οι Έλληνες. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα, ούτε έγιναν αυτόματα. Έγιναν με σκληρή δουλειά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
Να μην ξεχνάμε τις εποχές του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν οι άλλοι ήταν απέναντι.
Χωρίς συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει σταθερότητα στον τόπο. Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτές τις θέσεις αν δεν είχαμε κομματικές οργανώσεις. Ο Μητσοτάκης μας έχει κακομάθει. Τα θεωρούμε όλα μπλε. Μας φαίνεται λίγο ότι κερδίζουμε το ΠΑΣΟΚ με 16 μονάδες. Πρέπει να θυμόμαστε την προσπάθεια που κάναμε για αυτήν την πολιτική κυριαρχία.
Εμείς θεωρούμε ιερή υποχρέωση να επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη του λαού στον κόσμο. Όπως έρχεται η κυριαρχία, έτσι και φεύγει και για αυτό πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
Όπου και να πας υπάρχει η συμμορία της μιζέριας. Έχω μια προϊστορία με τις κινητοποιήσεις όπως τη σημερινή του Εργατικού κέντρου. Όταν με είδαν στην τελευταία μου άφιξη να περνάω μπροστά τους σταμάτησαν και μου είπαν να φύγω
Σήμερα είδα έναν με πλακάτ του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κακώς δεν πήγα να τον χαιρετίσω να τον εμψυχώσω μέσα στο κρύο να τον χαιρετίσω.

Ακολούθως ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε:

«Η αλήθεια στην Υγεία δεν κρύβεται. Όχι μόνο δεν θα κλείσει το Καραμανδάνειο αλλά αναβαθμίζεται για την επόμενη 20ετια. Οι κάτοικοι της Πάτρας έχουν το τελειότερο γραμμικό επιταχυντή και σήμερα κάναμε τις δυο πρώτες θεραπείες. Και το παλιό Νοσημάτων Θώρακος θέλουμε να γίνει μια ψυχιατρική κλινική για την Πάτρα. Όταν τελειώσουμε τη θητεία μας θα έχουμε παραδώσει το καλύτερο ΕΣΥ στην Πάτρα όλων των εποχών. Αν κάποιοι κάπου πέτυχουν ένα πλακάκι σπασμένο αρχίζουν αναρτήσεις εναντίον μας. Τώρα με τόσο έργο λένε τα ντουβάρια κάνουν την Υγειά; Στην Υγεία γίνεται κοσμογονία!

00:05 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σωκράτης Φάμελλος: Nτροπή να ζητά συναίνεση ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή και την πρόσφατη συνέντευξη του και την έναρξη της δ...
21:56 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης είναι το χάος, η λαϊκή ψυχή της παράταξης πέθανε – Τι είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος και τα ελληνοτουρκικά

«Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργό...
20:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ένα σύστημα που να ανοίγει δρόμους και όχι να τους κλείνει

«Η κυβέρνηση επιλέγει και πάλι τον δρόμο των εντυπώσεων χωρίς ουσία», αναφέρουν σε κοινή τους ...
20:11 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημοσκόπηση Alco: Ακρίβεια και διαφθορά τα μεγάλα «αγκάθια» – Τι λένε οι πολίτες για το «μπλόκο» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Τις απόψεις των πολιτών για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, την απόδοση της κυβέρνησης,...
