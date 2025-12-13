Η λάβα του Πυροβολικού ξεχύθηκε στο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  • Το πυροβολικό ξεχύθηκε στο Πεδίο Βολής Πετρωτών στην Κομοτηνή, τραντάζοντας το βόρειο Αιγαίο με μαζικές βολές από 8 έως 11 Δεκεμβρίου.
  • Οι βολές πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Κομοτηνής με τη συμμετοχή Μονάδων Πυροβολικού και Πεζικού της ΑΣΔΙΘ «ΘΡΑΚΗ», ημέρα και νύχτα με τη διαδικασία «ΒΑΛΛΩ και ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ».
  • Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνεργασία με ραντάρ Αντιολμικού – Αντιπυροβολικού και ΣμηΕΑ (drones) για επιτήρηση, με τον Διοικητή της ΑΣΔΙΘ «ΘΡΑΚΗ» να διαπιστώνει «το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού».
Η λάβα του Πυροβολικού ξεχύθηκε στο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Λίγο πριν από τη δύση του 2025, το Πυροβολικό ξεχύθηκε στο Πεδίο Βολής Πετρωτών στην Κομοτηνή και ξέσπασε στο Αιγαίο την οργή του, με τη λάβα να ξεχύνεται από τις κάννες του. Αυτοκινούμενα πυροβόλα και πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων έστειλαν πολλαπλά και προς κάθε κατεύθυνση μηνύματα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από τις 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου, επί τέσσερις ημέρες, το Πυροβολικό τράνταζε το βόρειο Αιγαίο με μαζικές βολές από αυτοκινούμενα πυροβόλα και Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ).

Οι βολές Μονάδων Πυροβολικού και Πεζικού πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Κομοτηνής με τη συμμετοχή προσωπικού, οπλικών συστημάτων και μέσων των Μονάδων Πυροβολικού και Πεζικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ».

Κατά τη διάρκεια των βολών, που πραγματοποιήθηκαν ημέρα και νύχτα με τη διαδικασία «ΒΑΛΛΩ και ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ», υλοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αιτήσεως, συντονισμού και εκπομπής πυρών υποστηρίξεως.

Όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του ΓΕΣ, στις εν λόγω βολές δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία των Μονάδων Πυρός με τα ραντάρ Αντιολμικού – Αντιπυροβολικού, καθώς επίσης και στις διαδικασίες επιτήρησης του πεδίου της μάχης και εντοπισμού στόχων με τα υφιστάμενα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ) – drones.

Ειδικότερα, εκτελέστηκαν βολές από αυτοκινούμενα πυροβόλα Μ109 Α3GEA2 και PzH 2000 GR, Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων RM-70 και όλμους 4,2΄΄.

Τις βολές παρακολούθησε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ», Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο οποίος «διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού στην τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων κατά την εκτέλεση των βολών».

