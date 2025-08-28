Γκιουλέκας: Περάσαμε από την περίοδο των χαμένων ευκαιριών στην περίοδο των προοπτικών

«Περάσαμε από την περίοδο των χαμένων ευκαιριών των προηγουμένων δεκαετιών, στην περίοδο των προσδοκιών, στην περίοδο των προοπτικών που ανοίγονται για μια περιοχή», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ανοίγοντας την εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη- Έργα Θεσσαλονίκης», με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είχαμε συνηθίσει για δεκαετίες ολόκληρες να περιμένουμε να ανάψουν τα φώτα στα εγκαίνια της ΔΕΘ για να θυμηθούν τον τόπο μας, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας», παρατήρησε ο κ. Γκιουλέκας, επισημαίνοντας ότι «σήμερα όλα αυτά τα οποία κάποτε φάνταζαν άπιαστα όνειρα και γιοφύρι της Άρτας έχουν τελειώσει. Κάποιοι από τους ανθρώπους που είναι εδώ ήρθαν με το μετρό -το παρέδωσε η δική μας κυβέρνηση και παραδίδει σε λίγους μήνες και τον κλάδο της Καλαμαριάς-, το Fly Over κατασκευάζεται και κατασκευάζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, είναι έργα τα οποία βλέπουμε να υλοποιούνται».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Μακεδονία και η Θράκη είναι μια περιοχή που έχει ευαισθησίες, έχει ιδιαιτερότητες, αλλά πάνω από όλα έχει τεράστιες δυνατότητες. «Όταν συνορεύεις με τέσσερα κράτη, όταν έχεις πέντε πανεπιστήμια, μια Εγνατία Οδό, όταν έχεις τρία λιμάνια, όταν έχεις τόσους συνοριακούς σταθμούς, όταν είσαι μια πύλη από το νότο προς το Βορρά και από την Ανατολή προς τη Δύση, τότε πράγματι οι δυνατότητες είναι τεράστιες και αυτές τις δυνατότητες θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό ουσιαστικά είναι και το όραμά μας για την ανάπτυξη της περιοχής», ανέφερε.