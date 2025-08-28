Κόντρα Γεωργιάδη – Κύρτσου για την Novartis

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Γιώργου Κύρτσου στα social media, με αφορμή την υπόθεση της Novartis. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σήμερα στα όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ημέρες για την υπόθεση και απάντησε σε ανάρτηση του πρώην ευρωβουλευτή, σημειώνοντας ότι «είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι μαζί του».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σήμερα στην υπόθεση της Novartis, απαντώντας παράλληλα σε σχετική ανάρτηση του πρώην ευρωβουλευτή.

«Οφείλω ορισμένες απαντήσεις σε αυτήν την ανάρτηση του @GiorgosKyrtsos κυρίως για να απαντήσω μέσω αυτού σε όσα γράφτηκαν όλες αυτές τις ημέρες πάλι για την υπόθεση αυτή και μετά για να σας διηγηθώ μία προσωπική ιστορία για μένα και για τον «κύριο» αυτόν:

Α) χθες κατατέθηκε η Εισαγγελική πρόταση στο Δικαστήριο για την Μαραγγέλη και τον Δεστεμπασίδη και προτείνει την ενοχή τους. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου θα δούμε τότε την τελική κρίση του και θα την σχολιάσουμε. Εάν καταδικαστούν, θα είναι συκοφάντες και με την βούλα της Δικαιοσύνης.

Β) οι καταθέσεις τους στις ΗΠΑ και εδώ δεν είναι ίδιες και το ξέρουμε διότι έχουμε διαβάσει στην Βουλή αποσπάσματα των καταθέσεων τους και έχουμε λάβει τις δηλώσεις των Αμερικανικών Αρχών, ότι κανένας από αυτούς δεν ενέπλεξε πολιτικά πρόσωπα στις καταθέσεις τους εκεί. Άρα εκεί έλεγαν για τους γιατρούς κλπ για αυτά δηλ που καταδικάστηκε η Novartis στις ΗΠΑ και πλήρωσε την αποζημίωση, ενώ εδώ, προφανώς για να μην τους κυνηγήσει η τότε Κυβέρνηση είπαν όλα αυτά για τους πολιτικούς, υπό την προστασία της ανωνυμίας που τους είχε δώσει παρανόμως τότε η κα Τουλουπάκη.

Γ) ειδικά η Μαραγγέλη έχει υποπέσει σε επιπλέον σοβαρά αδικήματα, καθώς εισέπραξε από τις ΗΠΑ σχεδόν 24.000.000$ τα οποία δεν δήλωσε στις Ελληνικές Αρχές, ώστε να φορολογηθεί για αυτά εδώ. Τα έβαλε σε λογαριασμό στην Ελβετία και μετά τα μετέφερε στη Μάλτα. Στο Δικαστήριο παρέστησε την κακομοίρα και το αρνήθηκε μεν, αλλά όλα τα αποδεικτικά έγγραφα τα έχω βρει, τα έχω θέσει υπόψιν των αρχών και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Αν με αμφισβητεί, ας μου κάνει μήνυση για αυτά που γράφω, για να μπορώ να τα καταθέσω και στο Δικαστήριο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν κινήθηκαν με σκοπό να πάρουν τα λεφτά από τις ΗΠΑ και είπαν όσα είπαν για μας, για να μην τους εμποδίσει η τότε Κυβέρνηση. Στις ΗΠΑ όσα είπαν τα είπαν για την αμοιβή, στην Ελλάδα για να έχουν προστασία.

Δ) στο επιχείρημα ότι ήταν αξιόπιστοι για τις ΗΠΑ κλπ η απάντηση είναι απλή. Η Novartis για τους δικούς της λόγους, αποφάσισε να μήν συγκρουστεί με την Κυβέρνηση και το Κράτος των ΗΠΑ. Η αποζημίωση που πλήρωσε φαίνεται μεγάλη για εμάς, αλλά για το μέγεθος της είναι ψίχουλα. Η εταιρία προφανώς εκτίμησε ότι αυτό της κοστίζει πολύ λιγότερο από μία σύγκρουση. Τελικά ωφελήθηκαν δυστυχώς από αυτή της την απόφαση οι συγκεκριμένοι ψευδομάρτυρες με πολλά λεφτά, αλλά τώρα πλησιάζει η ώρα της τιμωρίας τους.

Ε) η Κυβέρνηση μας πήγε στα Δικαστήρια κατά της Novartis, για να εισπράξουμε και εδώ αποζημίωση, αλλά επειδή χάθηκαν πολλά χρόνια, καθώς η προηγούμενη Κυβέρνηση Σύριζα δεν έκανε απολύτως τίποτε εναντίον της Novartis (δεν έπληξε πουθενά και ποτέ τα συμφέροντα της ο Σύριζα), νομικά έχουμε μεγάλες πλέον δυσκολίες. Και εγώ προσωπικά έχω στραφεί κατά της Novartis, αλλά πρωτοδίκως έχασα ελλείψει δόλου εκ μέρους της, τώρα είμαστε στο εφετείο θα δούμε.

Αυτά ως προς την ουσία. Αλλά και μια ιστορία για το ποιος είναι ο κ. Κύρτσος. Οταν έγινα Υπουργός Ανάπτυξης ήρθε στο γραφείο μου και μου εξήγησε ένα θέμα που είχε και αδικείτο από το Υπουργείο. Εγώ, όπως κάνω πάντα για όλους φρόντισα να σταματήσει η άδικη αυτή ιστορία εναντίον του. Δεν του έκανα καμμία χάρη, απλώς ασχολήθηκα να ξεκολλήσει μία υπόθεση που για εκείνον είχε μεγάλη σημασία και είχε μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν λύθηκε το θέμα, ο ίδιος ζήτησε να με δει και ήρθε με την, συμπαθεστάτη σύζυγό του, να μου εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες τους. Ο ίδιος μου είπε «ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει πόσο καλά του φέρθηκα»… Όταν στράβωσε με τον @kmitsotakis διότι δεν του έδωσε τα αξιώματα που ήθελε, άρχισε να μας βρίζει, «θυμήθηκε» και τη Novartis την οποία υπόθεση ως τότε θεωρούσε σκευωρία και επειδή εγώ δεν του χαρίστηκα άρχισε να μου επιτίθεται, όπως κάνει σήμερα. Περίεργο όμως δεν με θεωρούσε κλέφτη όταν ζητούσε την βοήθεια μου… Ο λαός μας έχει μια συγκεκριμένη γνώμη για τους χαρακτήρες αυτού του είδους και νομίζω ο κ. Κύρτσος την αξίζει….

Υγ είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι μαζί του».

Τι έγραψε ο Γιώργος Κύρτσος

Σε ανάρτηση που έκανε χθες ο Γιώργος Κύρτσος για την υπόθεση της Novartis ανέφερε ότι «το κουκούλωμα του σκανδάλου της Novartis από τον Μητσοτάκη, ένα από τα βασικά θέματα που συγκρούστηκα μαζί του σαν ευρωβουλευτής της ΝΔ, εξηγείται με όσα είπε η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας και έμπιστη γραμματέας του πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis στην Ελλάδα, στο Δικαστήριο».

Όπως τόνισε: «Η εταιρία ήλεγχε υπουργούς Υγείας σαν τον Α.Γεωργιάδη και τον Λοβέρδο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παίρνουν αποφάσεις βάσει οδηγιών της εταιρίας και να γράφονται και να διορθώνονται οι υπουργικές ανακοινώσεις στα γραφεία της εταιρίας! Με τέτοια διαπλοκή ο Μητσοτάκης “έθαψε” το σκάνδαλο για να αποφύγει τα χειρότερα. Η αξιοπιστία της πρώην έμπιστης του πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis φαίνεται από το γεγονός ότι οι αρχές των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις αποκαλύψεις της για να εξασφαλίσουν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την ελβετική πολυεθνική, για καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές. Αν ήταν παραμύθια όσα υποστηρίζει η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας, δεν θα είχε πληρώσει η Novartis στις ΗΠΑ και θα είχε απαιτήσει ο Μητσοτάκης να πληρώσει και στην Ελλάδα!».