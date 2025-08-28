Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου που διασώθηκε από μπαλκόνι

Συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του 5χρονου αγοριού, που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 26/08 να βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα.

Οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνέλαβαν την 19χρονη το βράδυ της Τετάρτης και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Όπως έγινε γνωστό, η 19χρονη αδερφή του 5χρονου, στην οποία είχε ουσιαστικά αναθέσει την φροντίδα του παιδιού η μητέρα, καθώς έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας, φαίνεται ότι έφυγε από το σπίτι και άφησε υπεύθυνη την 17χρονη αδελφή της, η οποία με την σειρά της αποφάσισε να φύγει κι αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας τον 5χρονο στο διαμέρισμα.

Στο Αστυνομικό Τμήμα ο 5χρονος και η 17χρονη αδελφή του

Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, ο 5χρονος και και η 17χρονη αδερφή του -η οποία επίσης είχε φύγει και είχε αφήσει το παιδί μόνο του και κλειδωμένο στο σπίτι- παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αναμένουν απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι εντοπίστηκε από γειτονικό πρόσωπο, το οποίο κάλεσε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και μάλιστα με μία εξ αυτών -που είναι έγκυος- σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και προσέγγισε το παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κάποιο κίνδυνο.

«Θα μπορούσε να είχε πέσει»

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ανέφερε ότι το παιδί παρέμεινε για περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια. «Θα μπορούσε να είχε πέσει» ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η μικρότερη αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου 1,5 ώρα μετά το συμβάν.