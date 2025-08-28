Η Γη της Ελιάς: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά – Νέα teaser με συγκλονιστικές σκηνές

Καθηλωτικές αναμένονται οι εξελίξεις στον τελευταίο κύκλο της σειράς Η Γη της Ελιάς. Όπως βλέπουμε στα νέα teaser η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου.

Νέα πρόσωπα, ένοχα μυστικά και ιστορίες γεμάτες αίμα έρχονται στο φως, ανατρέποντας ξανά τις ζωές όλων στη Μάνη.

Ποιος σκότωσε τον Σήφη;

Ο «Επίλογος» ξεκινά να γράφεται την Κυριακή 21/9 στις 21:00.

Στις σκηνές που παρακολουθούμε γίνεται αντιληπτό πως ο Μάριος Αθανασίου είναι το πρόσωπο-κλειδί που προσπαθεί να αποτρέψει άλλη μία αιματηρή βεντέτα αλλά και την Αλεξάνδρα (Πέμυ Ζούνη) να καταγγέλλει στις αστυνομικές αρχές τη βάναυση κακοποίηση που δέχεται για χρόνια από τον σύζυγό της.