Η Γη της Ελιάς: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά – Νέα teaser με συγκλονιστικές σκηνές

Καθηλωτικές αναμένονται οι εξελίξεις στον τελευταίο κύκλο της σειράς Η Γη της Ελιάς. Όπως βλέπουμε στα νέα teaser η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου.

Νέα πρόσωπα, ένοχα μυστικά και ιστορίες γεμάτες αίμα έρχονται στο φως, ανατρέποντας ξανά τις ζωές όλων στη Μάνη.

Ποιος σκότωσε τον Σήφη;

Ο «Επίλογος» ξεκινά να γράφεται την Κυριακή 21/9 στις 21:00.

Στις σκηνές που παρακολουθούμε γίνεται αντιληπτό πως ο Μάριος Αθανασίου είναι το πρόσωπο-κλειδί που προσπαθεί να αποτρέψει άλλη μία αιματηρή βεντέτα αλλά και την Αλεξάνδρα (Πέμυ Ζούνη) να καταγγέλλει στις αστυνομικές αρχές τη βάναυση κακοποίηση που δέχεται για χρόνια από τον σύζυγό της.

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ξαφνική αδιαθεσία του Τζορτζ Κλούνεϊ λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας ταινίας του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φέρεται να μείωσε τις εμφανίσεις του την παραμονή της παγκόσμιας πρεμιέρας τη...
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 28/8/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 28/8/2025.  
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 28/8/2025.
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΕΡΤ1: Ραντεβού με την ψυχαγωγία τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο αέρα στην ψυχαγωγία της ΕΡΤ με αγαπημένες εκπομπές να κάνουν πρεμιέρα...
