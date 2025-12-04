Γεωργιάδης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: Παρών στην εκδήλωση ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, του 17,7%

Ανάρτηση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα social media σχολιάζοντας τις παρουσίες στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» στο «Παλλάς».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι απουσίαζαν από την εκδήλωση, τόνισε: «Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την απουσία του Παύλου Πολάκη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζονταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!».

Γεωργιάδης: Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ – Τσίπρας και είπε “όλοι οι άλλοι τιμωρία στον εξώστη”

«Πήγε ο μέγας ηγέτης, Σαντάμ- Τσίπρας στο Παλλάς και είπε “εγώ είμαι παιδιά, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν και εσύ τιμωρία, Φάμελλε και οι υπόλοιποι στον εξώστη”. Και πήγαν οι άλλοι και χαμογελούσαν κιόλας» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24.

«Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσει να τον διασώσει είναι ο Πολάκης. Ο τελευταίος που θα μείνει να υπερασπιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Θα είναι ο τελευταίος που θα μείνει να πολεμήσει. Μπράβο του όμως» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.