Ευρωκοινοβούλιο: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας έπειτα από πρωτοβουλία της Ελεονώρας Μελέτη

  • Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, έπειτα από πρωτοβουλία της ευρωβουλευτή Ελεονώρας Μελέτη.
  • Η εκδήλωση ανέδειξε τον διαχρονικό και οικουμενικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στην ευρωπαϊκή παιδεία και πολιτισμό, με χαιρετισμούς από την Υπουργό Παιδείας και άλλους διακεκριμένους ομιλητές.
  • Η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε τη δέσμευσή της για την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ανανέωσε το ραντεβού για τον επόμενο εορτασμό το 2027, με στόχο την καθιέρωση της εκδήλωσης ως θεσμού.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρας Μελέτη, σε συνδιοργάνωση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη εορταστική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό και οικουμενικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής παιδείας, σκέψης και πολιτισμού. Το σύνολο των εργασιών μεταδόθηκε παράλληλα και μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευρύ κοινό να παρακολουθήσει την εκδήλωση.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν ο Επίτροπος για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, κ. Glenn Micallef με διαδικτυακό χαιρετισμό, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, επίσης μέσω εξ αποστάσεως ζωντανής σύνδεσης, καθώς και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις διακεκριμένων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κλασικών Σπουδών (FIEC) κ. Ανδρέας Φουντουλάκης, ο αναπληρωτής καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, κ. Steven Hunt, η μουσικός και διευθύντρια της σχολής «Ελληνική Αγωγή» – Σχολή Αρχαίων Ελληνικών, κα. Ευγενία Μανωλίδου, καθώς και η επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης κα. Evelien Bracke. Οι παρεμβάσεις ανέδειξαν, παράλληλα, τη σύγχρονη σημασία της ελληνικής γλώσσας και των Κλασικών Σπουδών ως εργαλείων καλλιέργειας κριτικής σκέψης, γλωσσικής ακρίβειας και ανθρωπιστικής κρίσης, ιδίως σε μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Γιώργος Αυτιάς, Φρέντι Μπελέρης,
Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Νίκος Παπανδρέου, Δημήτρης Τσιόδρας και Νίκος Φαραντούρης, καθώς και ευρωβουλευτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η παρουσία τους επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον και τη διαχρονική αναγνώριση της σημασίας της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρωκοινοβούλιο

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, τόνισε τη δέσμευσή της για τη συστηματική προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, επισημαίνοντας ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει ζωντανός φορέας αξιών, γνώσης και δημοκρατικού στοχασμού στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το ρόλο της στη διαμόρφωση των κοινών αξιών και αρχών της ΕΕ.

Ελεονώρα Μελέτη Ευρωκοινοβούλιο

Με την εκδήλωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε έναν ουσιαστικό διάλογο για την παιδεία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα, αναδεικνύοντας τη σημασία του ως χώρου πολιτιστικής συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών. Κλείνοντας, η Ελεονώρα Μελέτη ανανέωσε το ραντεβού για τον επόμενο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας το 2027 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας τις βάσεις για την καθιέρωση της εκδήλωσης ως θεσμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

