Επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό – «Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.