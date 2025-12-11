Επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό – «Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό»

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
  • Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησής του με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
  • Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της απεσταλμένης του ΟΗΕ στην Αθήνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό – «Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολυβιταμίνες: Με ποιον τρόπο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με μελέτη

HDL χοληστερόλη: Ποια τρόφιμα μπορεί να αυξήσουν την καλή χοληστερίνη – Ειδικός του Cleveland απαντά

Eurogroup και ECOFIN: Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Aεροδρόμια της Fraport: Νέο ρεκόρ για την επιβατική κίνηση – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:15 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Δεν γίνεται να βαφτίζονται οι αγρότες εγκληματική οργάνωση επειδή διεκδικούν το δίκιο τους – Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Mία «φάση κορύφωσης» του αγώνα των αγροτών περιέγραψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χα...
14:48 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εάν είχα τους αριθμούς του Τζόκερ, σε σένα θα τους έδινα;» – Η απάντηση του «Φραπέ» σε ερώτηση που δέχθηκε

Μπαράζ ερωτήσεων για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δέχθηκε ο Γιώργος Ξυλού...
14:41 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Μάντζος στον Realfm 97,8: Εμείς δεν πάμε στα μπλόκα για να καβαλήσουμε το «κύμα» οργής των αγροτών – Τι είπε για τις κινήσεις Τσίπρα

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την Κεντροαριστερά, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και γ...
14:04 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Άρση ασυλίας για τη Ζέττα Μακρή

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή για ν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα