Ένταση on air με την Λατινοπούλου – «Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν “σκουπίδια” εκπαιδευτικοί»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Στιγμές έντασης προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής ήταν προσκεκλημένη στο στούντιο του Action 24.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα» είπε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τον παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσο να αναφωνεί: «Αρχίσαμε…».

Στη συνέχεια προβλήθηκε ένα απόσπασμα από δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου για «τέσσερα πράγματα που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το ελληνικό έπος του 1940».

«Λέτε ότι το “ΟΧΙ” το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα» ανέφερε ο παρουσιαστής.

«Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη “ΟΧΙ” και ο ελληνικός λαός ακολούθησε τον φωτισμένο ηγέτη του στον πόλεμο» απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το “ΟΧΙ”».

Νέα ένταση προκλήθηκε και στη συνέχεια της συνέντευξης, όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικούς που «βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών», όπως ανέφερε.

«Να βγαίνουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στα παιδιά μας, πληρώνονται από τους φόρους μας, και να λένε ότι θα έπρεπε να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές και δεν θα έπρεπε τα παιδιά να διδάσκονται, ούτε να φτιάχνουν ελληνικές σημαίες; Όσοι και να ήταν, θα έπρεπε να απολυθούν. Έχουν το θράσος όχι μόνο να το κάνουν μέσα στις αίθουσες, έχουν το θράσος να το κάνουν και μέσα από τα social media», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου και πρόσθεσε: «έπρεπε να απολυθούν χθες, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που δεν σέβονται την σημαία μας».

 

