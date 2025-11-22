Δημοσκόπηση GPO: Πρωτιά ΝΔ με 24,5%, στο 12,7% το ΠΑΣΟΚ – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 11,8% στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO του Νοεμβρίου για τα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,5% έναντι 12,7% του ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ελληνική Λύση είναι εδραιωμένη στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,2%. Σταθερό το ΚΚΕ με 7,5%, ενώ συνεχίζεται η πτωτική πορεία για την Πλεύση Ελευθερίας, που ανιχνεύεται πλέον στο 6,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 5% και στη συνέχεια η Φωνή Λογικής με 2,5%, η Νίκη με 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, το ΜέΡΑ25 με 2% και η Νέα Αριστερά με 1,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 13,4%.

Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με ποσοστό 29,1% και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 15,2%.

Αναλυτικά:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%

ΠΑΣΟΚ: 15,2%

Ελληνική Λύση: 12,2%

ΚΚΕ: 8,9%

Νίκη: 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%

Άλλο: 8,1%

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το κλίμα απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας παραμένει κυρίαρχο για περισσότερους από 3 στους 4 πολίτες, με το 42,8% να δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 13,8% να μην μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% να εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες. Στον αντίποδα, υπάρχει ένα 30,4% που εμφανίζεται να ζει άνετα, αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας βρίσκεται το 6,4%, που ζει άνετα αποταμιεύοντας ταυτόχρονα.

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών. Το 26,7% επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, σε ποσοστό 71,2%, επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχει βρεθεί ο φορέας που θα μπορέσει να εκφράσει μαζικά αυτό το αίτημα αλλαγής.

Προς το παρόν, ως η πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 21,4%, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να μη φαίνεται να πείθεται από κανέναν, σε ποσοστό 34,6%.

Όσον αφορά την πολιτική χρησιμότητα των πιθανολογούμενων νέων κομμάτων, ως ωφέλιμη για τη χώρα και τους πολίτες κρίνεται από το 26,5% η ίδρυση ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα και 17,4% από τον κ. Σαμαρά, ενώ 26,1 % θεωρεί ωφέλιμη την ίδρυση κόμματος από την κ. Καρυστιανού.