ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η χώρα, για άλλη μια φορά, αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας»

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας», σχολιάζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους για τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ήπειρο, Κέρκυρα και δυτική Ελλάδα, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης.

Όπως υπογραμμίζουν, «από την Ήπειρο μέχρι την Κέρκυρα, δρόμοι κόβονται, σπίτια πλημμυρίζουν, υποδομές καταρρέουν» και «η κυβέρνηση, πιστή στη συνήθη τακτική της, περιορίζεται σε “112” και δηλώσεις “ετοιμότητας”, ενώ η πρόληψη απουσιάζει». Από το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Πολιτική Προστασία ως σκηνή επικοινωνίας, όχι ως θεσμό πρόληψης και σχεδιασμού» και προσθέτουν: «Οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου μένουν στα συρτάρια. Τα έργα καθυστερούν. Η γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων αγνοείται. Η φύση όμως δεν περιμένει δελτία τύπου».

Τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τα γεγονότα, με το σύνολο του στελεχιακού του δυναμικού σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Δυτική Ελλάδα και Αττική, σε συνεχή επικοινωνία με την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά» ό,τι επισημαίνουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ότι «η Ελλάδα χρειάζεται κράτος πρόληψης, όχι κράτος αποζημιώσεων», ότι «χρειάζεται θεσμική ανθεκτικότητα, όχι κυβερνητική διαχείριση κρίσεων με drone και κάμερες». Σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, βασισμένο στη γνώση, τη χαρτογράφηση κινδύνου και τον σεβασμό στον πολίτη».

«Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι υποχρέωση του κράτους. Η Πολιτική Προστασία δεν είναι hashtag. Είναι πολιτική ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να τη φέρει εκεί όπου ανήκει, στην υπηρεσία της ζωής, της ανθεκτικότητας και της Δημοκρατίας», αναφέρουν, καταλήγοντας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
08:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές – Πού θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικ...
22:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Προφανής η αδυναμία του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ακραία φαινόμενα

«Η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο ...
22:40 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο φανερά τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις του συστήματος που βασίζεται στο κυνήγι του κέρδους

«Με αγωνιστική αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στις αστείρευτες δυνάμεις της εργατικής τάξης, των λ...
20:48 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους»

Συνάντηση με νέες και νέους είχε απόψε στην Πάτρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα