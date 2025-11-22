Πορτογαλία: Με γκολ Παυλίδη η Μπενφίκα «κλείδωσε» την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Πορτογαλία: Με γκολ Παυλίδη η Μπενφίκα «κλείδωσε» την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου
Φωτογραφία: AP

Η Μπενφίκα προκρίθηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Οι «αετοί» επιβλήθηκαν χθες βράδυ εκτός έδρας της «συμπολίτισσας» Ατλέτικο Κλούμπε με 2-0, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τον 4ο γύρο της διοργάνωσης, και πήραν το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο.

Οι «αλκανταρένσες» πάλεψαν για το καλύτερο δυνατό, αλλά η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 73ο λεπτό με το γκολ του Ρίτσαρντ Ρίος, στο ντεμπούτο του στο Κύπελλο Πορτογαλίας.

Τη νίκη και την πρόκριση για την Μπενφίκα «κλείδωσε» με πέναλτι στο 77΄ ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 27α γενέθλιά του.


Χάρη σε αυτό το γκολ, ο διεθνής στράικερ έφτασε τα 3 στο εφετινό Κύπελλο Πορτογαλίας, καθώς είχε σημειώσει δύο τέρματα στη νίκη επί της Τσάβες για τον 3ο γύρο, ενώ ο Παυλίδης μετράει φέτος συνολικά 15 γκολ σε 23 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

