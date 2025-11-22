NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί
Πηγή: ABS-CBN News

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε η NASA, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη μας από μια εντελώς μοναδική οπτική γωνία.

Το υλικό, το οποίο τράβηξε η αστροναύτης Ζίνα Κάρντμαν, διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11, δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, δείχνοντας πολύχρωμες «κουρτίνες» φωτός να «χορεύουν» πάνω από τη Γη.


«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το περασμένο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή» είπε η Κάρντμαν.


Το φαινόμενο είναι γνωστό ως aurora borealis ή Βόρειο Σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis ή Νότιο Σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Εμφανίζεται κοντά στους πόλους, καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύει ο Ήλιος προς αυτές τις περιοχές. Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν τα χαρακτηριστικά λαμπερά πέπλα φωτός.

Το τελευταίο διάστημα, το θέαμα έχει γίνει ακόμη πιο συχνό και εντυπωσιακό λόγω του ηλιακού μέγιστου, της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου δραστηριότητας του Ήλιου. Η φάση αυτή, που ξεκίνησε περίπου πέρσι και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για θεαματικές εμφανίσεις του σέλαος σε όλο τον πλανήτη.

Το βίντεο της NASA συνεχίζει να συναρπάζει τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, υπενθυμίζοντας το πόσο εντυπωσιακή μπορεί να γίνει η Γη όταν τη βλέπεις από το διάστημα.

Πηγή: ΕΡΤNews

