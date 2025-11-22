Πύργος: Δύο ανήλικοι αποπειράθηκαν να βιάσουν 16χρονη

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ασφάλειας, δυο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού 16χρονου κοριτσιού. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανηλίκων για παραμέληση.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι την ακινητοποίησαν, κρατώντας την ο 16χρονος με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου σε Νοσοκομείο της Πάτρας καθώς και από αρμόδιο ιατροδικαστή. Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.