Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (20/11), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις επιχειρήσεων, εταιρειών και οικιών καθώς και κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 298.400 ευρώ.

Μέχρι να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής Και Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών, ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, συμμορία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση συχνοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά, χρήματα κ.ά. αντικείμενα.

Οι φερόμενοι ως δράστες φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των στόχων τους ενώ είχαν αναπτύξει και συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα, αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις – κλοπές, διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων, υπέκλεπταν ασύρματες επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, είχαν διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων. Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων. Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών σε εταιρείες- επιχειρήσεις, δύο διαρρήξεων οικιών και δύο περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 1.930 ευρώ, δύο φορητοί πομποδέκτες, διάφορα εργαλεία, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάμερες κ.ά. Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια και άλλα αδικήματα -συνολικά 49 δικογραφίες- ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των συλληφθέντων συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα