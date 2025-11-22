Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»
Φωτογραφία: Reuters

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Η Ευρώπη ψάχνει εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματικό deal

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Ουκρανία: Το δίλημμα του Ζελένσκι μπροστά στο τελεσίγραφο Τραμπ – Η πίεση των ΗΠΑ στο Κίεβο και η ανάγκη για συμφωνία «εδώ και τώρα»

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

Πηγή: Telegram / @umerov_mo

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.


Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
14:38 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Π...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
12:27 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Η Ευρώπη ψάχνει εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματικό deal

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα