Βιβλίο Τσίπρα: «Υπέγραψα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά θέσαμε τα θεμέλια για οριστική έξοδο από τα μνημόνια» – Η τελευταία προδημοσίευση

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Gutenberg. Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε ακόμη ένα κεφάλαιο στη δημοσιότητα, το οποίο τιτλοφορείται «Μύθοι και Αλήθειες».

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, «το “Μύθοι και Αλήθειες” είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ιδιαίτερη σημασία. Η ουσία όσων περιγράφω σε αυτό το κεφάλαιο, η κατάρριψη των μύθων και η αποκατάσταση της αλήθειας, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με παρακίνησαν να γράψω την “Ιθάκη”. Για αυτό και το επέλεξα για τελευταία προδημοσίευση. Από τη Δευτέρα η “Ιθάκη” θα έχει μόνιμο λιμάνι τα βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως «η Κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά μπορεί να κατηγορηθήκαμε για πολλά την περίοδο της διαπραγμάτευσης» και συνεχίζει λέγοντας πως «το πρόγραμμα που υπέγραψα αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα Μνημόνια, το 2018, την πρωτοφανή ελάφρυνση του χρέους και την επιστροφή της σε τροχιά ανάκτησης της δημοσιονομικής και θεσμικής της αυτονομίας».

Μεταξύ άλλων τονίζει: «Συνοψίζοντας, η Κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά μπορεί να κατηγορηθήκαμε για πολλά την περίοδο της διαπραγμάτευσης. Και να κατηγορούμαστε ακόμα. Όποιος, όμως, δεν θέλει να είναι θύμα μιας αδίστακτης προπαγάνδας, αλλά να εξετάσει τα πράγματα με ψυχρό και αντικειμενικό μάτι, οφείλει να αναγνωρίσει πως η Συμφωνία που υπογράψαμε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου δεν επιδέχεται, σε επίπεδο ρεαλισμού, θεσμικής ενίσχυσης και κοινωνικής αντιστάθμισης, καμιάς σύγκρισης με τις προηγούμενες.

Κατηγορήθηκα, τέλος, ότι δεν υιοθέτησα ποτέ την ιδιοκτησία του προγράμματος. Αποδέχομαι την κατηγορία. Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ως Πρωθυπουργός όμως ήμουν υποχρεωμένος να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας. Το πρόγραμμα που υπέγραψα, αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν επώδυνο συμβιβασμό, αλλά έθεσε τα θεμέλια για την οριστική έξοδο της πατρίδας μας από τα Μνημόνια, το 2018, την πρωτοφανή ελάφρυνση του χρέους και την επιστροφή της σε τροχιά ανάκτησης της δημοσιονομικής και θεσμικής της αυτονομίας.

Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης. Και εντέλει, δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Καιάδα, όταν εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη για τη σωτηρία της».