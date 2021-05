“TICO” για το Πολεμικό Ναυτικό – Μύθοι και απαντήσεις

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος Μαΐου, τόσο θα φουντώνουν τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για τα πλοία ενδιάμεσης λύσης που θα προτείνουν οι ΗΠΑ στην LOA (Letter of Agreement – Επιστολή Συμφωνίας) of LOR (Letter of Request – Επιστολή Ενδιαφέροντος) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού και αναβάθμισης των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ, κλάσης ΥΔΡΑ.

Τα έως τώρα δεδομένα προκρίνουν ως πιθανή ενδιάμεση λύση τα θηριώδη καταδρομικά Ticonderoga ή TICO όπως είναι το πρατσούκλι τους, με τις πληροφορίες του enikos.gr να αναφέρουν για ενδεχόμενο πολλαπλών προτάσεων προς την ελληνική πλευρά, με το δικαίωμα επιλογής του μείγματος ενδιάμεσης λύσης που επιθυμεί.

Με αφορμή το ενδεχόμενο παραχώρησης 2 TICO απαριθμούμε τα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τους κύκλους του Πολεμικού Ναυτικού και τις απαντήσεις που δίδονται.

ΜΥΘΟΣ 1: Είναι πολύ μεγάλα πλοία για το ΠΝ, δεν χωρούν πουθενά.

Τα TICO με μήκος 173 μέτρα κι εκτόπισμα έμφορτα τους 9.800 τόνους, σίγουρα δεν είναι μικρά. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΝ θα έχει μεγάλα πλοία στον Στόλο του. Αρχής γενομένης από το σχετικά πρόσφατα ναυπηγημένο πλοίο γενικής υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, με μήκος 144 μέτρα κι εκτόπισμα 13.400 τόνους έμφορτο ή τα παλαιότερα αντιτορπιλικά ADAMS, μήκους 135 μέτρων κι εκτοπίσματος 4.500 τόνων πλήρους φόρτου, μάλλον υπάρχει και η εμπειρία αλλά και οι υποδομές. Επιπλέον, ήδη έχει αποφασιστεί η πλήρης αναβάθμιση του ναυστάθμου Κρήτης, που σημαίνει ότι θα εξυπηρετούν στο έπακρο τις ανάγκες του Στόλου Μεσογείου, όπως προβλέπει το νέο σχέδιο που έχει εκπονήσει το ΓΕΕΘΑ.

ΜΥΘΟΣ 2: Είναι πανάκριβα στην συντήρησή τους. Απαιτούν πολύ κόσμο.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό (US NAVY) δαπανά περίπου 35 εκατ. δολάρια ετησίως – που ισούνται με 32 εκατ. ευρώ – για 2 TICO. Ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Πολεμικού Ναυτικού ανέρχεται στα 85 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα απορροφήσουν τον μισό προϋπολογισμό του ΠΝ, συνεπώς «δεν μας κάνουν». Είναι, όμως, έτσι;

Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Κι αυτό διότι οι Αμερικανοί το έχουν με 330 άτομα πλήρωμα το καθένα, με μισθούς που αυτός του ναύτη είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο του Έλληνα κυβερνήτη! Επιπλέον, οι TICO συμμετέχουν σε πολύμηνες αποστολές, σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι τα κόστη σε τροφοδοσία καύσιμα κι αναλώσιμα εκτοξεύονται κατακόρυφα. Αυτά τα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν για το ΠΝ, με τους πρόχειρους υπολογισμούς να μειώνουν το κόστος κατά σχεδόν 70% εν σχέσει με τα αμερικανικά δεδομένα.

ΜΥΘΟΣ 3: Δεν έχουμε κόσμο για να τα επανδρώσουμε.

Τα 330 άτομα πλήρωμα που χρειάζεται το κάθε πλοίο, εκ των οποίων οι 30 αξιωματικοί, σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν στα ελληνικά δεδομένα. Για να αντιληφθεί κάποιος τα νούμερα, οι παλιές φρεγάτες “S” – ηλικίας άνω των 40 ετών που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΝ, θεωρητικά πλέουν με 190 άτομα πλήρωμα. Ακόμη και στις καλές εποχές, όμως, που δεν υπήρχε πρόβλημα με τον αριθμό υπηρετούντων ως ναύτες αλλά και αξιωματικών, τέτοια επάνδρωση δεν έπιασαν ποτέ. Το US NAVY έχει αυτούς τους αριθμούς για πολύμηνες αποστολές στον Περσικό Κόλπο, στον Ινδικό Ωκεανό ή σε αποστολές στον Ειρηνικό. Οι γνωρίζοντες ισχυρίζονται ότι με 200 άτομα το πολύ μπορούν να φέρουν σε πέρας όλες τις αποστολές του ΠΝ.

ΜΥΘΟΣ 4: Είναι παλιά και δεν θα προσφέρουν το πλεονέκτημα που ψάχνουμε

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να αντιληφθεί κάποιος αυτό που όλες οι ηγεσίες των Πολεμικών Ναυτικών του κόσμου αναγνωρίζουν ως δεδομένο. Ότι δηλαδή αυτά τα πλοία είναι απρόσβλητα από εχθρικές δυνάμεις είτε από αέρος είτε από θαλάσσης, ακόμη κει υποβρύχια.

Διαθέτουν τεράστια ισχύ πυρός, με 122 κελιά εκτόξευσης πυραύλων, μεταξύ των οποίων SM2 και Tomahawk, με την δυνατότητα προσνήωσης 2 ελικοπτέρων Romeo, με AEGIS SPY-1 ραντάρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες 32,5 κόμβους…. Η λίστα είναι ατελείωτη.

Τα πλοία αυτά αποτελούν πραγματικά “game changer” για το ΠΝ και ενδεχόμενη απόκτησή τους θα μετατρέψει τον Ελληνικό Στόλο αυτόματα στον ισχυρότερο της Μεσογείου, χωρίς υπερβολή. Με την ενδεχόμενη παραχώρηση προς την Ελλάδα από τις ΗΠΑ, πλέον ωμά και απροκάλυπτα η χώρα μας στηρίζεται ως ο πυλώνας σταθερότητας αλλά και περιφερειακή δύναμη ισχύος στην ευρύτερη περιοχή.

ΜΥΘΟΣ 5: Οι ΗΠΑ τα αποσύρουν και θα έχουν θέμα με ανταλλακτικά

Το US NAVY δεν τα αποσύρει γιατί έχει θέμα με τα ανταλλακτικά ούτε γιατί είναι προβληματικά πλοία. Τα αποσύρουν διότι έχουν εξαγγείλει πρόγραμμα μείωσης ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και των αποστολών παγκοσμίως. Η απόσυρση από το Αφγανιστάν και την Συρία, η απεμπλοκή από το Ιράκ σημαίνει και την ανάγκη λιγότερων τέτοιων πλοίων. Όμως, δεν μένουν αναντικατάστατα, αφού ήδη έχει δρομολογηθεί το πρόγραμμα ναυπήγησης FFG-X το οποίο αναμένεται να δώσει το πρώτο πλοίο στο US NAVY ως το 2027.

Η απόκτηση 2 Tico από την Ελλάδα φέρνει 3 επιπλέον πλεονεκτήματα.

ΠΡΩΤΟΝ: Θα έχει το δικαίωμα απόκτησης και 3ου ή και 4ου πλοίου, από αυτά που θα αποσύρουν οι ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Από τα αποσυρθέντα πλοία θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε ένα μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών.

ΤΡΙΤΟΝ: Μπαίνει στην σειρά για αντικατάσταση των TICO, μετά από 10 χρόνια, με τα FFG-X, έχοντας δικαίωμα ανάληψης και υποκατασκευαστικού έργου αν όχι ολικής μεταφοράς τεχνογνωσίας και ναυπήγησης στην Ελλάδα.

Εν κατακλείδι, η παράθεση της λίστα των πλεονεκτημάτων είναι ατελείωτη. Το «μακάρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να μας δώσουν 2 TICO» ακούγεται ολοένα και περισσότερο στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό που μένει να φανεί είναι τι θα περιλαμβάνει η τελική πρόταση.