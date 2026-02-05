MasterChef: Συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι δύο μπριγάδες – «Ξεκίνησαν οι σκληρές ματιές με το καλημέρα»

  • Η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα του φετινού MasterChef συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του διαγωνισμού το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας έκπληξη στους παίκτες.
  • Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν έντονες, με τον Κωνσταντίνο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησαν οι σκληρές ματιές με το καλημέρα. Είμαστε ανταγωνιστές, τέλος».
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκάλυψε πως οι δύο μπριγάδες σχηματίστηκαν από την πρώτη στιγμή και θα συγκρούονται μαγειρικά σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Η πρώτη και η δεύτερη μπριγάδα του φετινού διαγωνισμού συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του MasterChef 10 το βράδυ της Τετάρτης, κάτι που έμελλε να εκπλήξει άπαντες στο στούντιο.

“Το περιμέναμε, λίγο, ότι θα γίνει έτσι αλλά, τώρα, παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα μας και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ότι θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε” παραδέχθηκε, αρχικά, ο Πάνος στην κάμερα του MasterChef την ώρα που τα περισσότερα μέλη της κόκκινης ομάδας είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό.

“Μπαίνω μέσα και βλέπω οκτώ μάγειρες, που δεν τους ξέρω! “Ποιοι είναι αυτοί;” έλεγα” εκμυστηρεύτηκε, με τη σειρά του, ο Σαμ στην κάμερα του ριάλιτι μαγειρικής ως μέλος της έτερης ομάδας του διαγωνισμού.

“Ξεκίνησαν οι σκληρές ματιές με το καλημέρα. Δεν έχει χάριτα και τέτοια, τίποτα. Είμαστε ανταγωνιστές, τέλος” τόνισε, επίσης, ο Κωσταντίνος στο νέο επεισόδιο για το MasterChef που είδαμε, το βράδυ της Τετάρτης, στο πρόγραμμα του STAR.

Στο πλατό, ωστόσο, ο Σωτήρης Κοντιζάς γνωστοποίησε σε όλους τα εξής. “Βρίσκεστε όλοι εδώ για την πρώτη ομαδική δοκιμασία του επετειακού MasterChef 10. Σιγά σιγά φεύγουν οι υποθέσεις και οι θεωρίες και έχετε δεδομένα. Όλοι περάσατε από τις ίδιες δοκιμασίες για να βρίσκετε εδώ”.

“Έτσι σχηματίστηκαν δυο δεκατετράδες και έχουμε εδώ σήμερα δυο μπριγάδες. Αυτό που δεν γνωρίζετε, όμως, είναι ότι αυτές οι δυο 14αδες σχηματίστηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή. Δυο σπίτια, δυο παράλληλοι μαγειρικοί κόσμοι”.

“Δυο μπριγάδες που θα συγκρούεστε μαγειρικά σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μέχρι την τελική επικράτηση. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζατε ποιοι είναι οι αντίπαλοι σας, σήμερα γνωρίζετε” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Σωτήρης Κοντιζάς στο MasterChef το βράδυ της Τετάρτης.

