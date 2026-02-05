Ίντερ: Πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας με 2-1 επί της Τορίνο – Δείτε τα γκολ

Σύνοψη από το

  • Η Ίντερ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας με 2-1 της Τορίνο.
  • Οι «νερατζούρι» άνοιξαν το σκορ με τους Μπονί (35΄) και Ντιούφ (47΄), ενώ ο Κουλένοβιτς μείωσε προσωρινά για την Τορίνο στο 57΄.
  • Ο αγώνας διεξήχθη στο «Στάντιο Μπριαντέο» της Μόντσα, καθώς το «Τζιουζέπε Μεάτσα» είναι δεσμευμένο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ίντερ: Πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας με 2-1 επί της Τορίνο – Δείτε τα γκολ

«Ακάθεκτη» η Ίντερ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας με 2-1 της Τορίνο σε αγώνα που διεξήχθη στο ουδέτερο γήπεδο «U-Power Stadium» της Μόντσα.

Οι «νερατζούρι» άνοιξαν το σκορ με τον Άνζε-Γιοάν Μπονί λίγο πριν το ημίχρονο και διπλασίασαν τα τέρματά τους στις αρχές του δευτέρου μέρους χάρη στον Άντι Ντιούφ, με τον Σάντρο Κουλένοβιτς να μειώνει προσωρινά στο 57′ για την ομάδα της Τορίνο, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει την πρόκριση της Ίντερ στους “4” της διοργάνωσης.

Η Ίντερ έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Τορίνο. Τα γκολ των «νερατζούρι» πέτυχαν οι Μπονί (35΄), Ντιούφ (47΄), ενώ μείωσε ο Κουλένοβιτς στο 57΄.

Σημειώνεται ότι το ματς διεξήχθη στο «Στάντιο Μπριαντέο» της Μόντσα, καθώς το «Τζιουζέπε Μεάτσα» είναι δεσμευμένο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, την προσεχή Παρασκευή (6/2).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης και τα ζευγάρια των ημιτελικών του Coppa Italia:

  • Ίντερ-Τορίνο 2-1
  • Αταλάντα-Γιουβέντους 05/02
  • Νάπολι-Κόμο 10/02
  • Μπολόνια-Λάτσιο 11/02

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

  • Μπολόνια ή Λάτσιο – Αταλάντα ή Γιουβέντους
  • Ίντερ – Νάπολι ή Κόμο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Συμφωνία συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά υπέγραψαν ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Στόχος η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
02:40 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

«Άνετη» η Σίτι νίκησε 3-1 τη Νιούκαστλ και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup – Δείτε τα γκολ

Χωρίς να δυσκολευτεί πολύ η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ ...
23:51 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ραζαβαν Λουτσέσκου: «Μπορούσαμε μεγαλύτερο σκορ, δεν έχει κριθεί τίποτα»

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για ...
22:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Προβάδισμα πρόκρισης από την άσπρη βούλα

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, φεύγοντας...
20:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-3: Επέστρεψε στην κορυφή κάνοντας επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με 3-0 στο εξ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα