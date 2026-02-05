Γιάννης Μπούτος: «Η τηλεόραση έχει πεθάνει» – «Έχω εκφράσει δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα» – Δείτε όλη τη συνέντευξη

  • Ο Γιάννης Μπούτος, σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη, χαρακτήρισε την τηλεόραση «τοξική» και υποστήριξε ότι «έχει πεθάνει», με τα νούμερα τηλεθέασης να βρίσκονται σε πτώση.
  • Ο νεαρός content creator δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η τηλεόραση είναι 200% τοξική» και πως «δεν την ανοίγει καν», παρακολουθώντας μόνο σατιρικά προφίλ στο TikTok.
  • Επιπλέον, ο Μπούτος εξέφρασε «δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα», ενώ τόνισε ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι «καλοί θεατρίνοι» και «υποκρίνονται».
Γιάννης Μπούτος: «Η τηλεόραση έχει πεθάνει» – «Έχω εκφράσει δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα» – Δείτε όλη τη συνέντευξη

Ο Γιάννης Μπούτος, σε μια πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη στο vidcast του Κωνσταντίνου Μίχου στο YouTube, δεν μάσησε τα λόγια του σχετικά με την κατάσταση στα τηλεοπτικά δρώμενα. Ο νεαρός content creator — που έχει ήδη δοκιμαστεί και στον τηλεοπτικό χώρο — περιέγραψε την τηλεόραση ως «τοξική» και υποστήριξε ότι έχει εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για τον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως το μέσο έχει πια χάσει την αίγλη του και τα νούμερα τηλεθέασης βρίσκονται σε πτώση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπούτος ανέφερε αρχικά πως “η τηλεόραση είναι 200% τοξική, τώρα που το βλέπω και παρακολουθώ από reels στο TikTok ό,τι μου πετάνε σατιρικά προφίλ. Δεν την ανοίγω καν”.

“Έχω εκφράσει μια δυσαρέσκεια για τον Γιώργο Λιάγκα, έχω ασκήσει κριτική σε βίντεο παλαιότερα, σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνούσα. Τον θεωρώ πανέξυπνο άνθρωπο και κάποια πράγματα τα κάνει επίτηδες. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι στην τηλεόραση πρέπει να παίζεις καλό θέατρο”.

“Είναι καλοί θεατρίνοι για αυτό και δεν θέλω να μπω στην τηλεόραση. Επειδή έχω υπάρξει και σε εκδηλώσεις, που είναι όλοι του χώρου και έχω ακούσει συζητήσεις, δεν μπορώ να τους ακούσω στην τηλεόραση. Ξέρω πολύ καλά τι θα λέγανε σε μια συζήτηση εκτός του καναλιού. Οπότε, ρε φίλε μην υποκρίνεσαι. Η τηλεόραση έχει πεθάνει, τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά” συμπλήρωσε ακόμα ο Γιάννης Μπούτος.

Δείτε όλη τη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη:

03:26 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

00:25 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

22:57 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

